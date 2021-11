Bayer actualiza sobre el estado de Charles Aránguiz: "Aún no está trotando"

Desde el 4-0 de Bayer Leverkusen al Arminia Bielefeld que Charles Aránguiz no ve minutos por las Aspirinas. Eso, ya desde un mes. Tampoco lo hará frente al Hertha Berlin este fin de semana pues está lesionado de la pantorrilla y a Pinto Durán llegará sin fútbol, situación que debiese mantenerse según la lectura de la banca técnica de los alemanes.

"En este momento no me puedo imaginar que Charles Aránguiz esté para jugar con su Selección. A cinco días de unirse a su combinado nacional aún no está trotando, aún no ha tocado balón. No puede estar disponible", redondeó Gerardo Seoane en ESPN.

El adiestrador suizo asume que "si tiene que viajar, pues se verá y viaja. Lo mirarán y el jugador seguirá con su proceso de recuperación", aunque está seguro de que en ANFP se mantienen en aquella línea: "Lo más importante para las dos partes es la salud del futbolista".

La lista de Chile para noviembre

"Confío plenamente en los responsables de la Selección chilena, pero Charly volvió de la anterior convocatoria con pequeños problemitas que aumentaron y le crearon una lesión. No ha pisado el campo y sigue entrenando al margen (de la plantilla)", detalló el DT, que le modifica un tanto el panorama con el que esperaban recibir al Príncipe en Quilín. Es más, Francis Cagigao señaló en su último encuentro con la prensa que si el '20' no está contra Paraguay, esperan considerarlo en casa ante los ecuatorianos. Y es que con Pulgar suspendido, y La Roja complicadísima en la tabla, el mediocampo titular de Lasarte hoy cuenta apenas con Arturo Vidal, en su mejor momento con el Inter.

"Estaremos muy contentos de que Charly esté sano y que pueda jugar con la Selección, ya que queremos que nuestros futbolistas jueguen por sus países. Es un gran honor tener tantos internacionales, somos un club que está muy a favor de eso. Fichamos jugadores que, si es posible, estén en sus equipos nacionales, porque tienen gran mercado", cerró.