El galés Gareth Bale, exestrella del Real Madrid, entró en el círculo de interesados en adquirir el club español Sevilla, después de que su nombre se vinculara a un proyecto de inversión que busca comprar a la entidad andaluza, en un nuevo giro del asunto de la propiedad, que ha vivido varios movimientos durante el último periodo.
El diario “El Confidencial” informó de que Bale está asesorando a uno de los fondos de inversión interesados en comprar el Sevilla, convirtiéndose así en el nombre más reciente vinculado a los intentos de adquirir el club, tras el fracaso de las gestiones lideradas por Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid.
Bale no aparece como inversor directo en la operación, sino que está ligado al proyecto a través del asesoramiento al fondo de inversión, que estudia la posibilidad de entrar en la propiedad del club andaluz.
Tres partes compiten por la compra del Sevilla
El interés por adquirir el Sevilla no se limita al grupo vinculado a Gareth Bale, ya que la lista de interesados incluye a la empresa “HD Ventures”, propiedad de los hermanos saudíes Mansour Sayed y Haidar Sayed, que ya había mantenido contactos con los responsables del club sobre la posibilidad de una adquisición.
También destaca lo que se conoce como la “tercera vía”, un proyecto liderado por los empresarios locales Federico Quintero y Antonio Labi, y hasta ahora solo esta alianza ha presentado una oferta oficial.
Estos movimientos se producen en un momento en el que el Sevilla busca atraer a nuevos inversores, después de que su crisis financiera se agravara durante los últimos años, con una acumulación de deudas estimada en unos 250 millones de euros a lo largo de seis años.
Las pérdidas financieras registradas en la temporada 2025-2026, que ascienden a 27,4 millones de euros, aumentaron la presión sobre la directiva del club, convirtiendo la búsqueda de nuevos inversores en uno de los asuntos importantes de la próxima etapa.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.