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El galés Gareth Bale, exestrella del Real Madrid, entró en el círculo de interesados en adquirir el club español Sevilla, después de que su nombre se vinculara a un proyecto de inversión que busca comprar a la entidad andaluza, en un nuevo giro del asunto de la propiedad, que ha vivido varios movimientos durante el último periodo.

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El diario “El Confidencial” informó de que Bale está asesorando a uno de los fondos de inversión interesados en comprar el Sevilla, convirtiéndose así en el nombre más reciente vinculado a los intentos de adquirir el club, tras el fracaso de las gestiones lideradas por Sergio Ramos, exdefensa del Real Madrid.

Bale no aparece como inversor directo en la operación, sino que está ligado al proyecto a través del asesoramiento al fondo de inversión, que estudia la posibilidad de entrar en la propiedad del club andaluz.

Tres partes compiten por la compra del Sevilla

El interés por adquirir el Sevilla no se limita al grupo vinculado a Gareth Bale, ya que la lista de interesados incluye a la empresa “HD Ventures”, propiedad de los hermanos saudíes Mansour Sayed y Haidar Sayed, que ya había mantenido contactos con los responsables del club sobre la posibilidad de una adquisición.

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También destaca lo que se conoce como la “tercera vía”, un proyecto liderado por los empresarios locales Federico Quintero y Antonio Labi, y hasta ahora solo esta alianza ha presentado una oferta oficial.

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Estos movimientos se producen en un momento en el que el Sevilla busca atraer a nuevos inversores, después de que su crisis financiera se agravara durante los últimos años, con una acumulación de deudas estimada en unos 250 millones de euros a lo largo de seis años.

Las pérdidas financieras registradas en la temporada 2025-2026, que ascienden a 27,4 millones de euros, aumentaron la presión sobre la directiva del club, convirtiendo la búsqueda de nuevos inversores en uno de los asuntos importantes de la próxima etapa.