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El delantero alemán Kai Havertz ha revelado que ya ha bromeado con su compañero en el Arsenal Jurrien Timber sobre su próximo enfrentamiento en la Liga de Naciones de la UEFA. Havertz también habló de los debates sobre cuál es su mejor posición en el campo.

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Rivales del norte de Londres se enfrentarán en Berlín

El delantero alemán Kai Havertz se prepara para un intenso reencuentro cuando Alemania se mida a Países Bajos en su decisivo partido de la Liga de Naciones de la UEFA. En el equipo rival estará su compañero en el Arsenal Jurrien Timber, un aliciente más para el trascendental duelo del Grupo A2 en Berlín.

Ambos jugadores atraviesan un gran momento con sus clubes y sus selecciones, por lo que su duelo directo sobre el césped es uno de los grandes atractivos de la noche.

Bromas con Jurrien Timber

En declaraciones a los medios, Havertz reveló que Timber y él ya habían intercambiado advertencias en tono de broma sobre el partido durante un entrenamiento en el norte de Londres la semana pasada.

«Sí, ya habíamos bromeado sobre este partido la semana pasada. Por supuesto, ninguno de los dos quiere volver a Londres con una derrota», dijo Havertz entre sonrisas.

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«Timber es un jugador extraordinario, tiene un carácter fuerte y ayer marcó dos goles. Ayuda mucho a su equipo y tenemos que asegurarnos de frenarlo mañana».

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Comodidad en distintas posiciones

Havertz también habló del persistente debate público sobre cuál es su mejor posición: si rinde más como nueve puro o en una zona más retrasada del centro del campo. Tras destacar en distintas funciones tanto en el Arsenal de Mikel Arteta como en la selección alemana, el delantero aseguró que la discusión no le molesta.

«En mi opinión, no es un gran problema. Por supuesto, si juegas de nueve, la gente se imagina a un delantero centro puro que disputa 50 o 60 partidos en esa posición», explicó Havertz.

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«Juego de nueve la mayor parte del tiempo, pero también actúo con frecuencia como mediapunta [número 10] o como centrocampista con recorrido [número 8]».

Centrado únicamente en ganar partidos

Al reflexionar sobre sus responsabilidades tácticas, Havertz dejó claro que ayudar a su equipo a conseguir la victoria está por encima de las etiquetas sobre su posición.

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«Ese debate sobre mi posición siempre existe y siempre existirá; lo he aceptado. Al final, soy un jugador que salta al campo con un objetivo: ganar el partido, juegue donde juegue», afirmó Havertz.

«Intento marcar goles y dar asistencias cuando juego como delantero, y lo más importante es que gane el equipo. Entiendo el debate público, pero sé de dónde vengo y lo flexible que es la función que desempeño».