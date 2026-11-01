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El entrenador de la Juventus, Luciano Spalletti, ha pedido a su equipo una reacción mental inquebrantable de cara al partido de la Serie A del domingo contra el Nápoles. Tras la derrota por 2-0 ante el Genoa y una concentración obligatoria previa al encuentro, Spalletti mostró su determinación de devolver a la Juventus al buen camino.

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La Juventus, bajo presión, busca reaccionar de inmediato en Turín

La Juventus recibe al Nápoles en el Allianz Stadium bajo una enorme presión tras caer por 2-2 entre semana ante el Genoa. El director ejecutivo Giovanni Carnevali dirigió un severo discurso a la plantilla en el vestuario después de la tercera derrota del club en liga y ordenó una concentración previa al partido.

El encuentro coincide con la celebración del 129.º aniversario de la Juventus, el 1 de noviembre.

Spalletti se enfrenta a su antiguo club, el Nápoles, al que llevó al título de la Serie A en 2023.

Spalletti exige fortaleza mental a la plantilla

En la rueda de prensa previa al partido, Spalletti recalcó que la fortaleza mental decidirá el encuentro. «Solo hay una forma de ganar partidos, y es mostrar más determinación», afirmó Spalletti.

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«Necesitamos algo inquebrantable, porque la fuerza física puede desaparecer, pero la fortaleza mental no».

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«El equipo y yo queremos que la Juventus vuelva a encarrilarse. Para eso vivimos y trabajamos, y tenemos que recuperar el respeto que algunas personas nos han retirado», declaró el entrenador.

Spalletti respalda la concentración del equipo y ensalza su amistad con Allegri

Spalletti defendió la decisión del club de concentrar a la plantilla antes del encuentro. «Cuando las cosas no van bien, una concentración puede ser útil... Creo que esa misma conexión emocional puede ayudarnos a recuperar la autoridad serena que se gana el respeto de la gente», señaló Spalletti.

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También elogió al entrenador del Nápoles, Allegri: «Me alegraría tener a Max a mi lado en el banquillo. Iré a buscarlo después del partido porque es un gran amigo y un gran entrenador».

Spalletti confirmó que se siente cómodo dirigiendo al equipo pese a estar sometido a un intenso escrutinio.

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La Juventus busca dar un impulso a su campaña en la Serie A

La Juventus aspira a lograr una victoria crucial en casa para aliviar la creciente presión y adelantar al Nápoles en la clasificación.

Spalletti tomará las últimas decisiones sobre la alineación antes del inicio del partido en el Allianz Stadium.

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La Juventus afronta el encuentro del domingo decidida a responder ante su afición.