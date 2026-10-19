El partido entre Real Madrid y Sevilla, que terminó con un 4-0, no fue solo 90 minutos de fútbol, sino un escenario al descubierto de todas las contradicciones que vive el club blanco, una prueba real que dejó ver lo que las cámaras oficiales no muestran: entre una ira organizada, mensajes presidenciales y una división sin precedentes en la afición.

Declaración de guerra: la pancarta del "heredero de Negreira" y la expulsión de un allegado a Florentino

La grada sur del Santiago Bernabéu se transformó antes del pitido inicial en un escenario de furia desbordada, según el diario español "Sport", donde apareció una enorme pancarta en azul y rojo que no dejaba lugar a interpretaciones, desplegada contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, y contra el Barcelona.

Tebas fue presentado como el "heredero de Negreira", una pancarta que el club permitió exhibir de forma casi permanente y que se mantuvo mucho más tiempo que las pancartas desplegadas la temporada pasada contra el propio Florentino Pérez, en una clara señal de una campaña orquestada.

Fuera de los muros del estadio, y pese al frío intenso que azota Madrid, algunos aficionados encontraron calor en la sede de la campaña de Enrique Riquelme, el candidato rival de Pérez, reabierta como plataforma para los socios. En los alrededores del estadio se repartieron copias fotografiadas de un artículo que vincula al presidente del Cox con Tebas.

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Y en el centro de esta tensión coordinada, Anas Laghrari, uno de los grandes allegados al presidente, se vio obligado a abandonar la grada sur bajo la presión del enfado de la afición, mientras el canal interno del Bernabéu mostraba la pancarta de forma destacada, como si fuera otra de las pantallas de la televisión del Real Madrid.

División en el Bernabéu: pitos contra Mbappé y cánticos para Diomande

Pero el Bernabéu en su conjunto no respaldó la ola de descontento surgida del sector vinculado directamente al club. En Madrid hay una conciencia crítica muy aguda incluso hacia sus propias estrellas.

Cuando Kylian Mbappé salió a calentar y pidió el balón a las gradas, fue recibido con pitos evidentes de un grupo de aficionados, que se repitieron después del intercambio del balón y que arreciaron incluso tras su magnífico segundo gol.

En cambio, y por primera vez, el nombre de Yan Diomande se incorporó al coro de nombres que la afición canta con entusiasmo, después de demostrar que es mucho más que un simple suplente de Vinicius.









En el plano institucional, se repitió una escena que refleja el estado de incertidumbre tras dos años sin títulos: Florentino Pérez se preocupó por saludar a cada jugador y hablar con él a solas antes del partido, exactamente como hacía antes de las semifinales de la Champions League en el pasado, hasta el punto de que la celebración de un gol contra el Villarreal pareció el gol de la decimosexta Champions. Incluso la leyenda Marcelo se unió desde su palco al coro de "corrupción en la Federación".

Campaña orquestada y avería del VAR: ¿cómo se convirtió el 4-0 en una prueba existencial?

Sobre el césped, José Mourinho descubrió que su equipo es capaz de tener la posesión y el control; en el terreno arbitral comprendió que no siempre es víctima de persecución, sino que también se beneficia de LaLiga. Y a nivel institucional aprendió que lanzar una campaña contra rivales externos resulta útil para esquivar las críticas internas.









La noche terminó con una paradoja técnica escandalosa: ni el más moderno de los estadios, dotado de cientos de cámaras, fue capaz de encontrar una imagen clara del codo de Arda Güler sobre el jugador del Sevilla Peque, pese a que las repeticiones mostraban la intención con claridad. Un partido en el que la ira se desbordó a tal velocidad que provocó una avería en el sistema del VAR, donde solo se mostraron imágenes codificadas de una derrota aplastante que Mourinho espera convertir en norma antes de la verdadera prueba existencial: derrotar al Barcelona en el Camp Nou.



