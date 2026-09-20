Diversos informes de prensa revelaron los detalles de la crisis entre el profesional brasileño Wenderson Galeno, extremo del Al-Ahli saudí, y su entrenador neerlandés Marino Pusic, en la noche de la derrota ante el Sundowns (1-2), el pasado sábado, en el marco de la competición de la Copa Intercontinental.

El encuentro contó con la participación de Galeno en los últimos minutos, en la posición de lateral izquierdo, algo que desató su enfado, especialmente porque el jugador actúa en la demarcación de extremo.

Pueden debatir sobre los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Según lo mencionado por el programa "Dawrina Ghair", la crisis se remonta a antes del partido, cuando Pusic mantuvo una reunión con el jugador para conocer su grado de preparación física y técnica de cara a participar tras recuperarse de su lesión.

La fuente aclaró que "el jugador comunicó a su director técnico su deseo de participar, especialmente después de recuperarse de la lesión, pero este le pidió que no se precipitara para no sufrir una recaída repentina".

Lee también: El rumor de la comida: el director de la selección saudí explica el motivo de la expulsión de Al-Juwayr antes de la Copa del Golfo 27



Señaló que "la ausencia de Galeno en el once titular provocó un gran enfado del jugador, y lo que desató la crisis fue su ingreso en los últimos minutos como lateral izquierdo".

El "Raqi" atraviesa un periodo difícil tanto en el plano deportivo como en el administrativo, ya que ciertos informes apuntaron a que el entrenador neerlandés podría abandonar el banquillo del Al-Ahli en un corto plazo.