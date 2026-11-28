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La polémica en torno a la final de la Copa Africana de Naciones 2025 ya no se limita a las decisiones jurídicas posteriores al partido. La crisis se ha extendido a las críticas mediáticas, mientras crece la oposición marroquí a la resolución que devolvió el título a Senegal y surgen voces africanas que consideran que lo ocurrido en el terreno de juego bastaba para decidir quién era el campeón y que prolongar la escalada judicial podría dejar a Marruecos en una posición que no favorece su imagen en el continente.

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El comentarista camerunés Rémy Ngono criticó, en declaraciones a «Radio France Internationale», las gestiones de la Real Federación Marroquí de Fútbol para recurrir la resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Calificó el enfoque adoptado de «táctica dilatoria» e injusto, y consideró que la reanudación de la final tras el regreso de los jugadores de Senegal al terreno de juego zanjó la polémica sobre el resultado del encuentro.

Las declaraciones de Ngono llegaron después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmara la victoria de la selección senegalesa por 1-0 y anulara la decisión del Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol, que había dado a Senegal por perdedora por retirada y había otorgado el resultado a Marruecos por 3-0. Posteriormente, la federación marroquí anunció su intención de recurrir a todas las vías legales disponibles para impugnar el fallo.

El comentarista camerunés explicó que el momento decisivo del caso fue la reanudación del juego tras la interrupción del partido, y señaló que los jugadores de la selección marroquí aceptaron la decisión del árbitro de volver al terreno de juego, tras lo cual se completó el encuentro y se lanzó el penalti.

A su juicio, lo sucedido a continuación hace que el resultado del partido quede decidido por lo que ocurrió realmente sobre el césped, y no por las interpretaciones posteriores al encuentro.

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Ngono basó su análisis en la Regla 5 de las Reglas de Juego, que otorga al árbitro plena autoridad para dirigir el partido y lo convierte en quien tiene la última palabra sobre los hechos que se producen durante el mismo, salvo en los casos en que se demuestre la existencia de corrupción o de irregularidades que exijan la intervención de los organismos competentes. Según su punto de vista, estas excepciones no se aplican a la actual disputa entre Marruecos y Senegal.

Al mismo tiempo, el comentarista camerunés expresó su preocupación por que la forma en que Marruecos está gestionando la crisis acabe consolidando la imagen de la selección marroquí como una parte propensa a protestar y a quejarse, pese a reconocer el gran peso que tiene el reino en el fútbol africano y su papel en el panorama continental. Por ello, considera que la prolongación del conflicto es una cuestión que va más allá de la lucha por el título del torneo.

Estas críticas llegan en un momento en que la federación marroquí estudia continuar su batalla legal ante las instituciones judiciales suizas, con el Tribunal Federal Suizo a la cabeza, que representa la última vía de recurso judicial contra el fallo. Sin embargo, este tribunal no revisa el fondo de la disputa deportiva, sino que se limita a examinar la corrección de los procedimientos legales, lo que significa que el futuro del caso dependerá de que existan motivos procesales que justifiquen la anulación de la resolución dictada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo.