Los rojiblancos compartieron en sus canales un vídeo de una impresora de la que sale un papel con la inscripción "Basta de acoso arbitral". En él también se ve al portugués en la rueda de prensa posterior a la derrota por 1-2 de su equipo, sosteniendo en la mano derecha una hoja con dos acciones del partido del domingo.

El incidente se produjo realmente el domingo, cuando Mourinho, visiblemente molesto, lanzó duras críticas contra el árbitro Miguel Angel Ortiz Arias. En la hoja se veían dos capturas de pantalla que debían demostrar que el colegiado había perjudicado a los blancos con dos decisiones erróneas. "La historia del partido está aquí", dijo "The Special One" al mostrar la hoja.

En ambas acciones, en su opinión, el Atlético debería haber sido castigado con una expulsión. "¡Las faltas de Kang-in Lee y Romero sobre Valverde y Bellingham eran claras tarjetas rojas!", dijo Mourinho entre dientes, y acto seguido dejó entrever una teoría de la conspiración: "El señor Trujillo, el árbitro del VAR, que no le pidió al árbitro que volviera a revisar la acción de la tarjeta roja de Kang-in Lee, tiene una historia muy extraña con el Real Madrid", afirmó, antes de añadir: "En cuanto al pobre árbitro Ortiz, está claro que no está a la altura de la presión en partidos de este tipo. No tiene la experiencia para dirigir un derbi". Señaló como responsable al comité de designación. "Todo fue muy extraño".

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, respondió: "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y saber cómo mostrar respeto a los demás. Si alguien sobrepasa ese límite del respeto, es peligroso, da igual que se llame Mourinho, Flick o Simeone. Nunca deberíamos cruzar ese límite". Buena parte de la prensa española calificó de ridícula la controvertida aparición del técnico del Real. Por su parte, Marca habló del regreso del "Mourinho de siempre".

¿Por qué el vídeo del Atlético de Madrid también debe entenderse como una crítica?

La pulla del vídeo del Atlético contra Mourinho también debe entenderse mientras tanto como una crítica. El Real ya había buscado en el pasado con frecuencia la culpa de las derrotas en los árbitros y, sobre todo a través del canal del propio club, había realizado declaraciones cuestionables. También fue así a raíz de la derrota contra el rival ciudadano. "O Ortiz Arias se equivoca adrede, o es un cobarde sin honestidad ni profesionalidad", se dijo en RMTV sobre dichas acciones, según citó el diario AS.

Según Mourinho, el equipo arbitral puso el partido patas arriba con sus decisiones. "El partido debería haberse convertido durante 50 minutos en un once contra nueve, pero en lugar de eso fue un once contra diez contra nosotros", afirmó. En el minuto 52, el Atlético se había adelantado gracias a un penalti de Alejandro Grimaldo, después de que el defensa del Real Dean Huijsen hubiera sido expulsado instantes antes por doble amarilla.

El derbi, de por sí caliente, ya había escalado tras la primera parte, cuando jugadores y entrenadores de ambos equipos, entre ellos el exinternacional Antonio Rüdiger, se habían encarado de camino a los vestuarios.

Para el Real fue ya la segunda derrota de la temporada tras siete jornadas, por lo que los blancos se van al parón internacional XXL solo en la cuarta plaza. En lo más alto aparece el FC Barcelona con siete victorias, seguido del Atlético, ya con cinco puntos menos en su casillero.