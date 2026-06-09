Peter Bosz incorporará a Bas Sibum como nuevo entrenador asistente del PSV, según informó este martes el periodista especializado en fichajes Mounir Boualin.

Sibum, de 43 años, es el principal candidato para suceder a Ibrahim Afellay en el cuerpo técnico del equipo de Eindhoven.

Afellay, de 40 años, dejó el PSV en mayo tras solo cinco meses en el club. Sibum completará el cuerpo técnico de Bosz.

Según Boualin, las conversaciones entre el PSV y Sibum avanzan de forma positiva: «Si se ultiman los detalles, parece que será la nueva mano derecha de Bosz».

Dirigió al Roda JC en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025, y luego entrenó al Heracles de la Eredivisie.

Sin embargo, en Almelo las cosas empezaron a ir mal desde el inicio de la temporada pasada y fue despedido a finales de octubre.