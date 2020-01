Bartomeu: "Setién ha firmado 2 años y medio pero Xavi entrenará algún día al Barcelona"

El presidenta blaugrana ha salido a aclarar cómo se gestó la destitución de Ernesto Valverde y la llegada del preparador cántabro.

El presidente del , Josep María Bartomeu, ha aclarado algunos aspectos de la destitución de Ernesto Valverde y la llegada de Quique Setién al banquillo blaugrana que no habían quedado demasiado claras en las últimas horas.

“Los entrenadores del Barça… Está abierta a muchos, pero ahora tenemos (un) entrenador, que es Quique Setién. Ha firmado por dos temporadas y media y ya he explicado que hay elecciones en el 2021 y sí que habrá una cláusula ahí según la cual, si el nuevo presidente quiere cambiar el entrenador, puede cambiar el contrato de Quique Setién. Pero ha firmado por dos temporadas y media", comentó en Sport.

Xavi será entrenador del Barça en el futuro: "Pero claro, Xavi será algún día entrenador del Barça, no tengo ninguna duda. Es muy capaz, es una persona que entiende perfectamente nuestro futbol, tiene unas granas enormes y algún día lo será. Pero ahora lo es Quique Setién, y creo y espero que vaya muy bien porque ha venido con ganas, y lo ha dicho que va a seguir con la filosofía y con los sistemas de juego. Hará variaciones, por supuesto, hará sus matices pero creo que con los jugadores que hay y el talento que tenemos más Quique Setién, creo que irá bien".

Agradecimiento a Valverde: "De todas formas quiero decir que Ernesto Valverde ha hecho un trabajo magnífico en estos dos años y medio. Le agradecemos el trabajo los éxitos los títulos su forma de ser, su talante, su profesionalidad y sobre todo su inteligencia. Ha dejado muchas cosas buenas en el club pero era el momento para dar un impulso nuevo al equipo”.

El día que el Barcelona se terminó de enamorar de Setién

Los plazos de la negociación con Setién: "Con Quique se habló hace unos días de que existía una posibilidad de que entrenara al Barcelona. Él ha dicho que sabía que estaba en una lista de posibles entrenadores pero no creía que sería el elegido. Al finalizar la junta directiva le llamaron para decirle que ha sido elegido. Por esto ha habido este baile de datos, porque se refería a esto; porque hasta que la junta no acabó evidentemente la propuesta no… (se le transmitió)… pero la propuesta de Éric Abidal y Ramon Planes a la junta fue Quique Setién, y (los directivos) aprobaron que se le llamara (a Setién) para decirle ‘Oye, te confirmamos que eres el elegido’. Por eso él no sabía que sería el elegido, simplemente sabía que estaba en la lista de posibles entrenadores del Barcelona”.

El contrato de Setién: "Tiene contrato por dos años y medio y se puede liberar en el 2021".

El estilo de Setién: “Sí, creo que nos lo pasaremos bien. Creo que hace muchos años que los socios del Barça nos lo pasamos bien, pero hay que seguir pasándoselo bien. Y para eso se requiere exigencia, trabajo, compromiso... y Quique lo tiene. Tiene esas cualidades, no solo porque él lo haya dicho, sino porque lo hemos visto en los equipos que ha entrenado, viendo cómo jugaban, también las hemos padecido en el Camp Nou cuando ha venido con sus equipos como visitante. Y por eso digo que estoy convencido que seguiremos jugando bien y practicando el fútbol que estamos siempre acostumbrados. A mí me gusta Quique Setién… Bueno, no creo que sea ningún secreto. Quique Setién es un entrenador que tiene muy clara la filosofía de juego y el concepto del fútbol. Ha demostrado durante años en los equipos que ha entrenado que le gusta el buen juego, sobre todo le gusta el juego que nos gusta a los culés ver, y por eso ha sido elegido".