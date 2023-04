Bartomeu se opone a que el Real Madrid aparezca como acusación particular en el 'caso Negreira'

El ex presidente azulgrana cree que no existe "el mínimo indicio de perjuicio" contra la entidad madridista

Sigue 'coleando' el 'caso Negreira'. El último episodio derivado de este asunto consiste en que la defensa del expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, no quiere que el Real Madrid ese persone como acusación particular en el caso. Y precisamente por eso, ha decidido trasladar a la magistrada Silvia López Mejía su oposición, según informa el diario 'La Razón'. En los hechos investigados, el pago de 7,4 millones de euros, entre los años 2001 y 2018 ,al entonces vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, Bartomeu asegura que no existe "el más mínimo indicio de perjuicio" contra la entidad madridista y que nadie justifica su presencia en la causa como "perjudicado".

El abogado de Bartomeu, José María Fuster-Fabra, solicita que la magistrada desestime la pretensión del Real Madrid, que el pasado 24 de marzo esgrimió su condición de "entidad ofendida o perjudicada" para ejercer la acusación particular, como ya anunció el cuadro merengue a través de un comunicado oficial en relación con el caso.

Para Bartomeu, "la admisión sin justificación alguna de acusaciones particulares individuales de cada uno de los equipos de fútbol llevaría a un procedimiento de imposible instrucción". En ese sentido, el abogado Fuster-Fabra sostiene que "podrían intentar personarse el Real Club Deportivo Espanyol, el Celta de Vigo, el Elche Club de Fútbol, etc", es decir, otros equipos que participan en LaLiga y también pertenecen a la RFEF. El abogado insiste en que ambos entes ya se han personado en la causa y que no entendería que se atendiese la petición del Real Madrid por este motivo.

El comunicado del Real Madrid fue muy claro. Decía así: "El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas".

Ahora, el ex presidente del Barça, Josep María Bartomeu, pide que los blancos no formen parte del caso, ya que entiende que no son un "club pejudicado".