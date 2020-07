Bartomeu: "La negociación con el Inter por Lautaro Martínez está parada"

El presidente del Barcelona se refiere a la posible contratación del delantero argentino y contesta sobre el futuro de Quique Setién.

El presidente del , Josep Maria Bartomeu, ha asegurado este domingo que las negociaciones con el por el fichaje de Lautaro Martínez "están paradas".

En el programa 'Onze', de TV3, Baromteu dijo que "el mercado que se viene este verano será muy distinto. Los grandes clubes se verán limitados por los problemas económicos, pero el Barça siempre es un agitador del mercado".

Concretamente, sobre Lautaro Martínez respondió: "En el caso de Lautaro la negociación está parada ahora mismo, hablamos con el Inter hace unas semanas. Estamos en una fase de análisis".

Por otro lado, Bartomeu fue consultado sobre el futuro de Setién, a lo que contestó: "Quique Setién dirigirá al equipo en la Champions y en estos dos partidos que quedan de Liga. Tenemos una temporada muy atípica, jugaremos en agosto y él será el entrenador".

Además, Bartomeu comentó que "si superamos al Nápoles estaremos en Lisboa. La voluntad es de acabar los contratos y Setién lo tiene. Fuimos a casa de Setién a hablar del futuro, de la planificación de la próxima temporada. Probablemente estará él y me interesa mucho saber qué piensa él. Cuenta mucho con Riqui Puig y Ansu. Hemos visto a Pedri y a Trincao en forma, hay esperanzas".

Por otra parte, también ha hecho referencia a las dos grandes apuestas de su mandato, las dos mayores inversiones en materia de fichajes: "El resultado de los fichajes no ha sido el que queríamos. Coutinho no ha tenido una suerte de una gran estrella, no ha terminado de funcionar”.

Por último, dijo que "el tema de la auditoría esta prácticamente finiquitado. Fue una de las acusaciones y la auditoría ha confirmado que no hubo corrupción, que nadie metió la mano en la caja. El seguimiento de las redes lo hacemos de forma global, solo había una cuenta que difamaba relacionada con el Barça".