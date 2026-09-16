Bartina Koeman, esposa del exseleccionador Ronald Koeman, fallece a los 65 años

Bartina Koeman, la esposa del exseleccionador Ronald Koeman, ha fallecido a los 65 años. Así lo ha dado a conocer Koeman este miércoles a través de Instagram. Bartina Koeman padecía una forma crónica de cáncer de mama.
«Con una tristeza inmensa, pero también con un gran orgullo y amor, nos despedimos de mi preciosa esposa, nuestra queridísima madre y abuela», escribe Koeman en Instagram.
Bartina Koeman padecía una forma crónica de cáncer de mama. En 2010 recibió por primera vez el diagnóstico de cáncer. En 2018 se le volvió a diagnosticar la enfermedad. Cinco años después se comprobó que el cáncer había reaparecido, esta vez en forma crónica.
En 2025 habló abiertamente sobre su enfermedad en RTL Boulevard. «De vez en cuando tengo malos periodos. Pero soy simplemente una mujer de Groninga muy fuerte, así que sigo adelante», dijo entonces. «Tengo unos hijos maravillosos, unos nietos maravillosos y un marido estupendo».
Koeman dejó el cargo de seleccionador de la selección neerlandesa tras el último Mundial. Países Bajos fue eliminada por Marruecos en los octavos de final de ese torneo. A pesar de su propio proceso de enfermedad, Bartina siguió apoyando a su marido durante su etapa como seleccionador.
«Mi esposa Bartina, a pesar de su propio proceso de enfermedad, me ha apoyado y animado cada día para terminar mi trabajo como seleccionador. Eso da muestra de una fuerza increíble», escribe Koeman en un comunicado.
«Le estoy más agradecido por ello de lo que jamás podré expresar con palabras».