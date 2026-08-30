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ChelseaGetty
Jonathan van Haaster

Traducido por

Bart Verbruggen y Mats Wieffer le dan al Brighton un inicio de pesadilla en su visita al Chelsea

Chelsea vs Brighton
Chelsea
Brighton
Premier League

Bart Verbruggen y Mats Wieffer han comenzado de forma especialmente desafortunada el partido a domicilio contra el Chelsea. Ya en el minuto cinco, un momento esperpéntico entre los dos internacionales neerlandeses propició el tempranero gol inicial de los londinenses. Mientras tanto, los Seagulls ya están 2-0 abajo.

El Chelsea salió con intensidad y, tras una peligrosa acción por la derecha, se ganó un saque de esquina. A la salida de ese córner, João Pedro cabeceó al muslo de Wieffer, que después quiso despejar el balón de cabeza.

El centrocampista no lo consiguió, porque Verbruggen llegó apenas un instante antes y le dio un toque al balón delante de su nariz. Después, Verbruggen ya no pudo llegar al balón porque Wieffer estaba en medio. Roméo Lavia lo aprovechó empujando a la red el rechace: 1-0.

El Brighton quedó aturdido y antes del primer cuarto de hora ya estaba con una desventaja de dos goles. Jorrel Hato la puso en la cabeza de Pedro, que dejó solo a Morgan Rogers. Su centro lo remató Pedro Neto, y esta vez Verbruggen no tuvo ninguna opción: 2-0.


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