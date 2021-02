Barnett, en Goal: "¿Camavinga y el Madrid? Costará más de 50 millones…"

"Están en un momento muy difícil", explica el agente sobre la economía blanca. "No podrán ficharle barato", avisa a los “cuatro o cinco” interesados.

Después de detallar la situación de Gareth Bale (31) para Goal, Jonathan Barnett (Reino Unido, 1950), director ejecutivo de ICM Stellar Sports, hace lo propio con Eduardo Camavinga (18), señalado entre los tres mejores jóvenes talentos del mundo. El superagente unió al centrocampista del Rennes a su nómina de jugadores a finales de 2020, en un movimiento de prestigio por adelantarse a duros competidores como Jorge Mendes o Mino Raiola. Los grandes de Europa suspiran por él, con contrato en Francia hasta 2022…

Suscríbete a nuestro canal de Telegram del Real Madrid y recibe todo el contenido de Goal sobre tu equipo al instante en tu móvil

Una vez expresó que era una locura que los padres representaran a sus hijos. ¿Cómo es el padre de Camavinga?

Nosotros somos los agentes, no su padre. Antes tenía otro agente y su padre sólo estaba presente; ha hecho cosas positivas. Es un hombre muy sensato y le respeto mucho.

Además del Rennes, ¿de qué equipo son Camavinga y su familia?

No lo sé.

Intuirá que se lo pregunto por el fútbol español y por el Real Madrid…

(Sonríe) No sé de qué equipo es. Le gustan muchos, no creo que sea de uno en concreto. Juega en el Rennes, así que es del Rennes.

¿Y qué jugadores le gustan?

Tendría que preguntarle a él. Cuando tienes a un futbolista con su talento, un futbolista que piensas que es el mejor joven del mundo, te gusta y no hablas sobre otros; hablas sobre su futuro, su vida… No le importan otros jugadores. Obviamente, le encantan Cristiano o Messi, como a todos, pero él cree en sí mismo.

¿Cómo es su vida?

Preciosa. Es una persona muy muy muy encantadora. Viene de una muy buena familia: su madre es fantástica, su padre, como dije antes, también. Es una familia muy unida, con una historia vital increíble desde sus orígenes. El principio de su vida fue muy difícil, pero ahora está empezando a conseguir las mejores cosas de la vida.

Reconoció, sobre su futuro, que mantiene una buena relación con el Madrid. ¿Cómo lo ve?

Ahora mismo es jugador del Rennes. Le gusta el Rennes y de momento no hemos hablado seriamente con otros clubes. No es lo que nos toca. Vamos a ver qué pasa más adelante, pero está haciéndolo bien en el Rennes y eso bueno.

¿Está hablando con el Rennes para renovar?

Sabe que no hablo de asuntos privados. Nunca. A nadie le importa lo que estemos haciendo, con el debido respeto.

¿Pero qué podemos esperar?

Que sea el mejor centrocampista del mundo. Así veo su futuro. Necesitamos muchas medallas y trofeos.

Supongo que entiende mi insistencia porque sabe que el madridismo le quiere en el Madrid. ¿Cómo de posibles es?

Ni idea. Tiene que preguntarle al Real Madrid. Lo primero de todo, el Madrid está pasando por momentos muy duros ahora. Todos los clubes españoles están así, por lo que, desafortunadamente, tenemos que esperar y ver qué ocurre. A lo mejor los equipos españoles no se pueden permitir a Camavinga.

No le preguntaba por la posición del Madrid, sino por su punto de vista.

Desde mi perspectiva, el Real Madrid es un gran club, un gran club para jugar en él. Eduardo podrá elegir entre muchos equipos si el Rennes decide dejarle salir. No es sólo cosa de un club, hay muchos. Tenemos que sentarnos y hablar con el Rennes y otros clubes. Es una decisión para el Rennes porque hay un contrato de por medio.

¿Cuándo decidirán ustedes lo que quieren hacer?

No es una decisión mía, sino del Rennes.

Entiendo. ¿No quiere ayudar a los madridistas a saber qué posibilidades hay?

Por la forma en la que me trataron a mí y a Gareth Bale, no necesito hablar con ellos ni hacerles saber nada.

Esta entrevista podría servir para hacer las paces…

Tenemos una vida muy buena. No necesito hacer las paces con nadie.

¿Me daría un porcentaje a mí?

El Madrid será uno de los cuatro o cinco clubes en el mundo que podrían ir a por él.

¿Cuánto podría costar en este nuevo mercado?

¿Todo? El mercado actual es complicado, así que no sé, no puedo desafiar a los bolsillos de los clubes. Sé que el Rennes no será fácil si deciden que se puede ir. El Rennes es un club muy bueno, me gusta mucho. Creo que a Eduardo también le gusta y no querría hacer nada que pudiera perjudicarle.

¿Unos 50 millones de euros?

No lo sé, será mucho dinero.

¿Más de 50 millones?

Pienso que sí.

"Camavinga costará mucho dinero"

¿Más de 60 millones?

Ni idea. Mucho dinero. Si llega un punto en el que la gente piensa que le pueden comprar barato, no podrán.

¿Le gustaría que fuera al Madrid?

Quiero que juegue en un club que le quiera, que tenga un entrenador que le haga crecer y que pueda ganar cosas allí.

¿Le vale con Zidane?

No voy a hablar de eso.

No le veo muy convencido…

No, no, no. Es un entrenador muy exitoso, un gran hombre y no tengo problemas con él, pero no es cosa mía decir si es buen técnico o no; no soy un experto en fútbol. Siento un gran respeto por Mr. Zidane.

¿Quiere añadir algo?

El artículo sigue a continuación

A Eduardo le encantaría jugar para un club top. El Madrid es uno de esos equipos en el mundo, como lo es el Barcelona. Pero hay muchos clubes: obviamente, los dos españoles, pero también les encantaría tenerle en Alemania, en Italia o Inglaterra.

¿Qué estilo de fútbol le favorecería?

Soy agente, no entrenador… (risas).