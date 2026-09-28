La Federación Bareiní de Fútbol no ha cerrado el expediente de su polémica protesta en la "Copa del Golfo 27", sino que ha reabierto la puerta a la escalada, reafirmando su plena adhesión a sus derechos legales en el caso de la participación del jugador de la selección catarí Assim Madibo frente al "Rojo" bareiní, pese a haber recibido una decisión impactante de rechazo de su protesta por parte del Comité de Apelaciones del Golfo.

La Federación Bareiní emitió un comunicado oficial a través de su cuenta en la plataforma "X", en el que expresó su profundo pesar por la decisión del Comité de Apelaciones de la Federación del Golfo de Fútbol, presentando al mismo tiempo una disculpa sincera a la afición bareiní por no haber alcanzado el resultado esperado.

El texto del comunicado señala: "La Federación Bareiní de Fútbol ha recibido la decisión del Comité de Apelaciones de la Federación del Golfo de Fútbol número 2/2026, relativa a la apelación presentada por la Federación y referente a la participación del jugador de la selección catarí Assim Madibo en el partido entre la selección de Baréin y la selección de Catar, dentro de las competiciones de la Copa del Golfo 27. El Comité de Apelaciones decidió admitir la apelación de la Federación Bareiní en cuanto a la forma, rechazarla en cuanto al fondo y ratificar la decisión del Comité de Disciplina y Ética".

La Federación subrayó en su comunicado su pleno respeto a las instancias y comités judiciales competentes, pero afirmó, en contrapartida, que no ha renunciado ni renunciará a sus derechos garantizados por los reglamentos y normativas, señalando su empeño en agotar todos los procedimientos legales disponibles para reclamar los derechos de la selección y defenderlos.









La Federación Bareiní reveló un punto esencial que provocó su malestar, expresando su pesar por la falta de examen de una serie de asuntos y alegaciones fundamentales sobre los que se basaron la protesta y la apelación, que consideró la base del caso y su fundamento jurídico.

Y añadió: "La Federación se enorgullece de haber expuesto a la afición deportiva bareiní y a la opinión pública, con total transparencia, las solicitudes y alegaciones que presentó, y lo que fue examinado por los comités competentes, lo que pone todos los detalles del caso ante la afición de forma clara".

La Federación Bareiní concluyó su comunicado con un mensaje de disculpa a la afición deportiva, afirmando que recorrió todas las vías reglamentarias y legales, y presentó sus alegaciones y documentos conforme a los reglamentos vigentes, partiendo de su responsabilidad de preservar los derechos de la selección bareiní y salvaguardar la justicia de la competición, y que el rechazo de la protesta no significa la renuncia a las reclamaciones.







