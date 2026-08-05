Barcola y su compañero: el Liverpool planea un doble fichaje procedente del PSG

El Liverpool estudia la posibilidad de cerrar un doble fichaje procedente del Paris Saint-Germain, presentando una oferta para incorporar al extremo del equipo francés Ibrahim Mbaye, además de su compañero Bradley Barcola.

El Liverpool quiere reforzar su línea ofensiva con nuevos fichajes, especialmente tras la marcha de su exestrella Mohamed Salah rumbo al Trabzonspor turco.

El diario inglés "Daily Mail" señaló que el Liverpool es considerado uno de los clubes que ha mostrado interés en incorporar al senegalés Mbaye, junto al Manchester City y el Tottenham.

Apuntó que, con el aumento de las dudas sobre las capacidades del Liverpool y la falta de potencia ofensiva, el Liverpool piensa en presentar una oferta para incorporar a los dos veloces jugadores del Paris Saint-Germain.

Aclaró que es probable que el Paris Saint-Germain pida más de 150 millones de libras esterlinas para desprenderse de sus dos estrellas en el actual mercado de fichajes de verano.

El Liverpool quiere aprovechar la presencia casi permanente de Barcola y Mbaye en el banquillo de suplentes del Saint-Germain, e intentar ficharlos para reforzar su ataque antes del inicio de la nueva temporada.