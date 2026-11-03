Barcola: no soy Mohamed Salah, por eso me marché del París Saint-Germain

El francés Bradley Barcola, extremo del Liverpool, habló sobre los entresijos de su salida del Paris Saint-Germain y los motivos por los que eligió recalar en el feudo de Anfield. También reveló su postura ante la presión relacionada con el importe de su traspaso y ante la sucesión de la estrella egipcia Mohamed Salah, asegurando que aún no ha alcanzado su mejor nivel con el conjunto inglés.

Barcola se incorporó al Liverpool durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Paris Saint-Germain, en una operación enorme valorada en 145 millones de euros incluyendo las primas.

En una entrevista con la cadena «Sky Sports», el extremo francés reconoció que hasta ahora no ha alcanzado el nivel al que aspira, pese a la mejora que ha empezado a mostrar en su rendimiento en los últimos partidos, y dijo: «No creo que haya alcanzado mi mejor nivel todavía, no habéis visto mi mejor versión, y además estamos trabajando con mis compañeros de equipo para que puedan aprovechar mejor mis puntos fuertes».

Y añadió: «Creo que, en cuanto desarrollemos de verdad el entendimiento entre nosotros, las cosas mejorarán mucho, y siento que hay una evolución constante, porque los jugadores han empezado a entender mejor mi estilo de juego, y creo que las cosas van muy bien».

Barcola abordó el enorme importe de su traspaso y la presión a la que podría verse sometido por la marcha de Mohamed Salah, que abandonó el Liverpool el pasado verano, aclarando que no siente que esté obligado a compensar a la estrella egipcia, y dijo: «En un principio, yo no fijé el importe de mi traspaso, por lo que esta cuestión no representa un problema para mí».

Y añadió sobre la comparación con Salah: «Mohamed Salah es una leyenda aquí, es más, una leyenda enorme; ha aportado cosas grandiosas a este club y le tengo un inmenso respeto, pero no siento ninguna presión por ello».

Y prosiguió: «Yo no soy Mohamed Salah, e intentaré dar todo lo que pueda para ayudar al club y dejar mi propia huella en su historia; no siento ninguna presión relacionada con este asunto».

El extremo francés también reveló los motivos que lo empujaron a dejar el Paris Saint-Germain, pese a los grandes éxitos que logró con el conjunto francés, aclarando que era el momento adecuado para vivir una nueva experiencia, y dijo: «Para mí, era el momento adecuado para marcharme del Paris Saint-Germain, pasé años magníficos allí y gané una enorme cantidad de títulos, pero había llegado el momento de partir».

Y explicó: «Fue algo muy difícil, porque el ambiente allí era como el de una familia; construimos algo muy especial juntos, y fue duro despedirme de mis compañeros de equipo, pero al final esa es la naturaleza del fútbol».

Y completó: «Cuando contacta contigo un club del tamaño del Liverpool, eso es algo maravilloso; no tenía ninguna duda y sabía que debía fichar por aquí. Estoy feliz de estar en el equipo, y deseo que las cosas vayan bien para el Paris Saint-Germain».

Para concluir sus declaraciones, Barcola se refirió a la reciente derrota del Liverpool ante el Arsenal por un gol a cero, subrayando que el resultado no obliga a cambiar los objetivos del equipo durante la temporada, aunque insistió en la necesidad de mejorar el rendimiento colectivo y controlar el desarrollo del juego.

Y dijo: «No creo que nuestros objetivos durante la temporada hayan cambiado, considero que deberíamos haber ofrecido un mejor rendimiento en un partido como este, porque tuvimos ocasiones para marcar e incluso para ganar el partido».

Y añadió: «Necesitamos trabajar en controlar más el partido y ofrecer un mejor fútbol, porque muchas veces, cuando afrontamos partidos de este nivel, recurrimos a los balones largos, pero creo que debemos intentar mantener el balón más a ras de suelo, porque tenemos jugadores que cuentan con la calidad necesaria para ejecutarlo».

Y concluyó: «Nos sentíamos muy decepcionados tras el partido, pero sabemos lo que debemos mejorar, y no nos vamos a rendir; sabemos que los demás equipos también perderán puntos, por eso tenemos que mantener la constancia en nuestro nivel hasta el final de la temporada».