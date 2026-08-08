El FC Barcelona busca acelerar el cierre de la llegada de Rodri, centrocampista del Manchester City, que estuvo cerca de fichar por el Real Madrid.

El diario "Sport" señaló que el Manchester City ya ha mostrado su disposición a suavizar sus exigencias económicas para facilitar la salida de Rodri hacia el Barcelona.

En las últimas horas, los informes procedentes de Inglaterra han comenzado a apuntar que el club inglés aceptaría la marcha del jugador si el Barcelona hace un esfuerzo económico y se aproxima de una u otra manera a una cifra cercana a los 70 millones de euros.

Los contactos entre el Barcelona y el Manchester City continúan de forma constante y tienen como objetivo mejorar las ofertas, a la espera de alcanzar una fórmula capaz de satisfacer a ambos clubes.

En este contexto, ya se había desvelado que la primera oferta oficial presentada por el Barcelona, de 45 millones de euros, más 10 millones en variables, estaba lejos de las exigencias iniciales del Manchester City, que no quería rebajar su petición de 80 millones de euros.

Estas diferencias eran previsibles antes del inicio de las negociaciones, pues la primera oferta estaba destinada al fracaso, aunque el Barcelona ya había advertido de que presentaría nuevas alternativas de inmediato para seguir acercando posturas y evitar entrar a cualquier precio en una nueva y larga saga al estilo del caso Álvarez.

Durante las últimas horas, ambos clubes, tanto en Mánchester como en Barcelona, se han limitado a confirmar que las negociaciones continúan y avanzan en la dirección correcta, y que no existen motivos que aconsejen renunciar al deseo de cerrar oficialmente el traspaso.

A pesar de estas intenciones positivas, ambas partes han reconocido que sus posiciones siguen distantes, y nadie se atreve a fijar una fecha para alcanzar el acuerdo definitivo.

En la segunda ronda de negociaciones, se cree que el Barcelona presentó una oferta notablemente superior, hasta alcanzar los 60 millones de euros, aunque los detalles del reparto de la cantidad entre la parte fija y la variable aún no se habían cerrado.

El optimismo sigue vigente dentro del Barcelona, con la confianza en que este nuevo aumento de la oferta económica ayudará a encontrar un camino definitivo para resolver los detalles habituales en las fases finales de las negociaciones.