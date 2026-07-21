Un informe periodístico reveló la intención del Barcelona ante las complicaciones que impone el Atlético de Madrid durante las negociaciones para fichar al delantero argentino Julián Álvarez.

Tras la salida oficial de Robert Lewandowski del conjunto catalán al término de la temporada pasada, el Barcelona sigue buscando un nombre destacado a la altura para ocupar el lugar que dejó la estrella polaca.

El Barcelona ya presentó una oferta inicial de 100 millones de euros, y el presidente del club, Joan Laporta, dejó claro que esa oferta no permanecerá sobre la mesa de forma indefinida.

Sin embargo, el Atlético de Madrid sigue decidido a retener al internacional argentino a pesar del deseo declarado del jugador de marcharse.

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, rechazó recientemente cualquier insinuación de que el club pudiera cambiar de postura, subrayando: «No hemos aceptado la oferta de 100 millones de euros, y no aceptaremos la oferta de 150 millones de euros ni la de 200 millones de euros».

Santi Ovalle reveló en el programa «El Larguero» de la Cadena SER los próximos pasos del club catalán: «El Barcelona presentará una nueva oferta, aunque no será pronto. Es una oferta que oscila entre los 120 y los 130 millones, porque no han querido llegar en ningún momento a la cifra de 150 millones que ofreció el Real Madrid».

El informe añade que los campeones de LaLiga fijaron el 31 de julio como fecha límite interna para cerrar la operación. Si no se alcanza un acuerdo para entonces, se espera que el director deportivo Deco desvíe su atención hacia objetivos alternativos, ya que se está trabajando desde ya en otras opciones de fichaje.

El club madrileño ya informó a Álvarez de que se espera que se incorpore a la pretemporada del nuevo curso el 10 de agosto, tras su participación con la selección de Argentina en la final del Mundial 2026.

El Barcelona sigue viendo a Álvarez como su principal objetivo en el mercado de fichajes de este verano, pero también trabajan contra el factor tiempo.

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