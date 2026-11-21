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El Barcelona y varios clubes de la Premier League siguen de cerca a Holmes Junior Zamorano, central de 17 años del Girona, tras su rápida irrupción esta temporada. El internacional español sub-17, que pasó tres años en la cantera del Real Madrid, ha llamado la atención de ojeadores de los principales clubes europeos por su serenidad y versatilidad.

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Los ojeadores siguen al ex canterano del Madrid

Según ESPN, el Barcelona y varios equipos de la máxima categoría inglesa se han sumado a clubes de la Bundesliga en el seguimiento de Zamorano en el Girona. El defensa, de ascendencia colombiana, estuvo en la cantera del Madrid de 2021 a 2024 tras llegar procedente del Espanyol, antes de regresar a Cataluña. Pese a su edad, ha sido titular en ocho partidos de liga esta temporada y ha recibido la convocatoria de España para el Mundial sub-17 de Qatar .

Deco habla de los planes para reforzar la defensa

Hansi Flick busca refuerzos defensivos desde la marcha de Inigo Martinez. Las lesiones de Andreas Christensen, Jules Kounde y Eric Garcia han obligado a Frenkie de Jong a jugar de central. Además, el Barcelona ha cedido a Ronald Araujo al Liverpool sin fichar a un sustituto, por lo que necesita una solución inmediata en invierno, no un proyecto a largo plazo como Zamorano.

Preguntado en Catalunya Radio por el fichaje de un defensa en enero, el director deportivo Deco dijo: «Todo es posible. Hemos visto que Xavi Espart se está consolidando y nos da otra opción. Es cierto que las lesiones han complicado las cosas y, por supuesto, tenemos que analizarlo, sentarnos con el entrenador y decidir. Para acudir al mercado en enero, tenemos que saber muy bien qué buscamos».

Su perfil de zurdo, poco común, despierta interés

El informe señala que el Barcelona sigue a Zamorano «desde hace tiempo» porque «considera que tiene potencial para dar el salto al fútbol de élite en el futuro». Los responsables de fichajes valoran especialmente que sea zurdo, una cualidad poco habitual en el mercado actual, además de su serenidad en el fútbol sénior y su capacidad para jugar como lateral izquierdo y mediocentro defensivo.

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No es el único defensa adolescente en la lista del club catalán: Ruud Nijstad también ha sido vinculado con un posible fichaje en verano. Mientras tanto, Zamorano compite actualmente en Qatar junto a varios jóvenes talentos del Barcelona, entre ellos Ebrima Tunkara, lo que brinda a los ojeadores otra oportunidad de evaluarlo a nivel internacional.

El Mundial aumenta la proyección del joven

Las buenas actuaciones con España en Qatar no harán sino aumentar el interés de los ojeadores de la Premier League y la Bundesliga de cara a los mercados de fichajes del próximo año. Aunque el Barcelona debe decidir primero si busca un central experimentado en enero, el fichaje de un defensa joven en verano sigue firmemente entre sus planes. Para Zamorano, seguir siendo titular con regularidad en su club después será clave para dar el siguiente paso.