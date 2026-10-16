Barcelona y Betis: Flick se enfrenta a un dato llamativo y Pellegrini carga con un historial pesado

A pesar del poderío ofensivo que exhibe el Barcelona a las órdenes de Hansi Flick, el duelo ante el Real Betis encierra un dato llamativo para el técnico alemán, después de que el historial de sus enfrentamientos en LaLiga haya revelado uno de los partidos en los que más dificultades ha tenido para lograr victorias, lo que convierte el encuentro de mañana sábado en una prueba diferente para el entrenador del conjunto catalán.

Según la red de estadísticas Opta, el Real Betis es uno de los equipos a los que Flick no ha logrado imponer su superioridad en LaLiga, ya que su registro ante el conjunto verdiblanco se iguala con sus números frente a otros tres rivales, en un momento en el que Manuel Pellegrini, entrenador del equipo andaluz, afronta el choque con un balance negativo llamativo ante el Barcelona.

Flick ha disputado 4 partidos contra el Real Betis en LaLiga, en los que ha conseguido dos victorias y dos empates, sin conocer la derrota, por lo que su porcentaje de victorias ante los béticos es de solo el 50%, el menor registro de triunfos del técnico alemán frente a cualquier equipo de LaLiga desde que dirige al Barça.

Ese porcentaje se iguala con su balance ante la Real Sociedad, el Leganés y Las Palmas, según los datos de Opta.

Próximos partidos BET Primera División 12:30 BAR Ver

Por el contrario, Pellegrini arrastra un registro mucho más complicado frente al Barcelona, después de haber perdido 21 partidos de los 30 que ha disputado contra el conjunto catalán en LaLiga, por cinco victorias y cuatro empates.

Opta señala que Pellegrini iguala a los entrenadores que más derrotas han sufrido ante un mismo rival en la historia de la competición: José Luis Mendilibar también perdió 21 partidos frente al Barcelona, mientras que Joaquín Caparrós encajó el mismo número de derrotas ante el Real Madrid.



