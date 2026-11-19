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El ruso Aleksei Batrakov, jugador del Galatasaray turco, ha empezado a atraer las miradas de los grandes clubes europeos tras un arranque excepcional desde su llegada al equipo en el pasado mercado de verano, que lo ha convertido en uno de los talentos emergentes más destacados del Viejo Continente, en medio del creciente interés del Barcelona y del Bayern de Múnich por hacerse con sus servicios.

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El centrocampista ofensivo ruso, de 21 años, llegó al Galatasaray procedente del Lokomotiv de Moscú a cambio de 25 millones de euros, pero no necesitó mucho tiempo para demostrar sus cualidades y enseguida se hizo un hueco entre los fijos del conjunto turco.

Batrakov ha firmado cifras llamativas en sus primeros partidos con el Galatasaray: seis goles y cuatro asistencias en 13 encuentros entre todas las competiciones, un balance que refleja su gran peso en ataque, sobre todo porque juega como organizador y tiene capacidad para marcar la diferencia ante la portería rival.

La huella del futbolista ruso no se ha limitado a la liga doméstica, sino que se ha extendido a la Champions League, donde ha marcado cuatro goles, lo que confirma su capacidad para rendir a gran nivel ante rivales de entidad y ha contribuido a aumentar el interés europeo por su talento en los últimos tiempos.

Según ha revelado el diario turco «Fanatik», en información recogida por «Foot Mercato», el Barcelona y el Bayern de Múnich se han sumado al seguimiento del jugador, después de que sus actuaciones llamaran la atención de ambos clubes, que quieren conocer más a fondo su potencial antes de dar cualquier paso hacia un posible fichaje en los próximos periodos.

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Está previsto que los ojeadores del Barcelona y del Bayern de Múnich acudan al partido entre el Galatasaray y el Aston Villa, programado para el martes 24 de noviembre en la Champions League, para seguir de cerca a Batrakov y evaluar su nivel técnico y su capacidad para seguir ofreciendo buenas actuaciones frente a un rival europeo.

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El interés de ambos clubes supone un paso importante en el futuro del futbolista ruso, sobre todo porque la pugna por los jóvenes talentos se ha convertido en uno de los asuntos clave para los grandes clubes , que buscan descubrir jugadores capaces de aportar calidad a corto plazo, con la posibilidad de desarrollar su nivel y aprovecharlos durante muchos años.

El Barcelona y el Bayern de Múnich no son los primeros clubes relacionados con Batrakov, ya que el jugador ya había estado en la agenda del París Saint-Germain antes de su llegada al Galatasaray, pero su brillo con el equipo turco ha vuelto a situarlo en el foco y ha abierto la puerta a nuevas posibilidades sobre su futuro en los campos europeos.

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Por su parte, el Galatasaray no parece dispuesto a desprenderse fácilmente de una de sus nuevas estrellas: el club turco planea elevar la cláusula de rescisión del contrato del jugador de 55 a 100 millones de euros, una medida destinada a blindarlo ante las pretensiones de los clubes interesados en hacerse con sus servicios.

Este movimiento previsto por la directiva del Galatasaray refleja su deseo de retener a Batrakov, sobre todo porque el club invirtió 25 millones de euros en su fichaje el pasado verano y ya ha empezado a recoger los frutos de la operación gracias a su aportación goleadora y a su influencia en el rendimiento del equipo, por lo que la directiva no quiere que se marche fácilmente tras tan poco tiempo.

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El partido ante el Aston Villa se presenta como una cita importante en la trayectoria del jugador en este momento, ya que será una nueva oportunidad para demostrar su valía ante los ojeadores del Barcelona y del Bayern de Múnich, mientras el Galatasaray espera que mantenga su buen momento, en un contexto en el que Batrakov podría convertirse en uno de los nombres más destacados del mercado de fichajes europeo si sigue ofreciendo el mismo nivel y las mismas cifras.