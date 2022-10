Barcelona y Atlético de Madrid renegocian por Antoine Griezmann

La situación del delantero francés se está desencallando y ambos clubes parecen haber encontrado una solución

La situación de Antoine Griezmann está muy cerca de resolverse y de ser anunciada de manera oficial. Atlético de Madrid y FC Barcelona han renegociado el contrato de cesión del delantero francés y están a punto de consolidar un principio de acuerdo que dejaría sin efectos la cesión del futbolista y los términos acordados en su préstamo, que obedecía a una cesión de una temporada, prorrogable a otra, con una opción de compra estipulada en una serie de fijos y variables que, en caso de cumplirse todos, ascendía a 40 millones de euros. Los dos clubes están muy cerca de cerrar un acuerdo que terminaría con esa circunstancia de que Griezmann tendría que jugar el 50% de los partidos que esté disponible, siempre que el galo juegue un mínimo de 45 minutos por encuentro, hasta computar ese 50%.

Griezmann accede a rebajarse otra vez su sueldo

Con el nuevo acuerdo, avanzado por 'Relevo' a través del periodista Sergio Fernández y ha podido confirmar GOAL, el Atlético de Madrid se comprometería a abonar al Barça una cifra en torno a los 20 millones de euros, más variables, al término de la presente temporada, con lo que Griezmann pasaría a ser jugador en propiedad del club rojiblanco. Para poder alcanzar ese acuerdo, ha sido necesario que el jugador haya vuelto a rebajarse el salario anual para encjar en el "fair play" financiero del cuadro colchonero. Si para poder fichar a préstamo en su día Griezmann accedió a bajarse el sueldo hasta un 40%, pasando a percibir 10 millones netos por temporada, ahora el galo está dispuesto a rebajarse de nuevo ese salario. Según ha podido saber GOAL, Antoine volverá a disminuir su salario para encajar en los parámetros financieros del Atlético, rebajándose la ficha otro 25%, para poder completar su fichaje en propiedad por los de Simeone.

Del minuto 63.. a dos titularidades

Aunque el acuerdo aún no es oficial y todavía existen detalles por pulir, ambos clubes ya tienen encarrilado el acuerdo. Cabe recordar que después de que Antoine fuera alineado a partir del minuto 63 en varios partidos, el galo fue titular ante el Real Madrid en Liga y volvió a ser titular en Champions, ante el Brujas. Por ahora, ambos clubes no anuncian oficialmente que han llegado a un acuerdo, pero las partes siguen dialogando y la base del acuerdo por Antoine está en 20 millones más variables. Fuentes consultadas por GOAL admiten que aunque el acuerdo no es total ni está firmado, ambos clubes están convencidos de que han sentado las bases de un nuevo acuerdo y es posible que pronto lo hagan oficial.