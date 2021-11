Barcelona vs. Espanyol EN VIVO ONLINE, por LaLiga: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Con Xavi en su primer partido como entrenador, Barcelona y Espanyol se enfrentan, en la Fecha 14 de LaLiga 2021-22.

El derbi catalán es una oportunidad perfecta para que ambos equipos ganen y escalen posiciones, mientras que el perdedor se rezagará aún más en la tabla. Para que no te pierdas nada del encuentro, acá te damos todos los detalles para sintonizar la transmisión en vivo y en directo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ES BARCELONA VS. ESPANYOL?

PARTIDO Barcelona - Espanyol FECHA Sábado, 20 de noviembre ESTADIO Camp Nou | Barcelona, España HORARIO 14:00 hora de México; 15:00 hora de Colombia; 17:00 hora de Chile y Argentina; 21:00 hora de España

DÓNDE VER BARCELONA VS ESPANYOL POR TV

La transmisión en vivo y en directo del derbi catalán entre los Culés y los Pericos pasa por los siguientes canales de televisión:

CHILE TV: DIRECTV Sports ARGENTINA TV: DIRECTV Sports MÉXICO TV: SKY Sports COLOMBIA TV: DIRECTV Sports ESPAÑA TV: Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

LaLiga TV Bar (Suscríbete)

CÓMO VER BARCELONA VS. ESPANYOL EN VIVO POR STREAMING

Se podrá acceder al encuentro vía internet a través de las plataforma de streaming de DIRECTV Go para Sudamérica, Blue To Go en México y Movistar+ en España. Las tres plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).

FORMACIONES BARCELONA - ESPANYOL

BARCELONA

Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Araújo/Eric García, Jordi Alba; Frenkie De Jong, Busquets, Riqui Puig/Nico; Gavi, Luuk de Jong y Memphis Depay. DT: Xavi Hernández.

ESPANYOL

Diego López; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Adriá Pedrosa; Manu Morlanes, Yángel Herrera; Embarba, Sergi Darder, Javi Puado; Raúl de Tomás. DT: Vicente Moreno Peris.