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Barcelona vs. Deportivo Alavés, previa de LaLiga: Los azulgranas buscan reafirmar su dominio ante unos babazorros resistentes

Barcelona vs Alavés
Primera División
Barcelona
Alavés

El Barça, dolido por la ajustada derrota en casa por 2-1 en el Clásico tras la decepción europea, recibe a un combativo Alavés que llega a Cataluña animado por un agónico gol del empate en el minuto 89 ante el Málaga.

Barcelona vs Deportivo Alavés: Datos del partido

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Primera División - Jornada 11
Spotify Camp Nou

El orgullo liguero, en juego: un Barcelona herido pone a prueba la resistencia del Alavés

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Barcelona recibe al Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou en un partido de La Liga en el que buscará reaccionar de inmediato tras su primera derrota liguera de la temporada.

El equipo de Hansi Flick había ganado nueve partidos consecutivos de La Liga antes de que dos goles de Kylian Mbappe en los últimos minutos dieran al Real Madrid la victoria por 2-1 en ese mismo estadio el pasado fin de semana. La derrota redujo a tres puntos la ventaja del Barcelona al frente de la clasificación, mientras que el Atlético de Madrid también presiona desde la segunda posición.

Flick fue sincero tras la derrota en el Clásico y señaló la falta de frescura como la principal razón por la que su equipo no estuvo a la altura. El técnico alemán también destacó las lesiones como su mayor preocupación de cara a este encuentro, con las opciones defensivas de la plantilla mermadas.

Deportivo Alaves v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

El Alavés llega al Camp Nou en la séptima posición de La Liga y ha tenido dificultades para encontrar regularidad en las últimas semanas. El equipo de Quique Sanchez Flores solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos ligueros y tendrá que estar bien organizado para sacar algo positivo de este encuentro.

Para el Barcelona, la prioridad está clara: volver a ganar ante su afición y mantener el liderato de La Liga.

Duelo clave: Lamine Yamal contra Youssef Enríquez Lekhedim

Talento explosivo en la banda: Lamine Yamal sigue siendo el principal creador de juego ofensivo del Barcelona, capaz de desarmar defensas replegadas con pases atrás precisos y regates en el uno contra uno desde la banda derecha.

El encargado de frenarle por la banda: El lateral izquierdo Youssef Enríquez Lekhedim, que tuvo un papel clave al salir desde el banquillo para cambiar la dinámica del partido contra el Málaga, afronta la tarea defensiva más exigente de la liga. Su sentido de la posición y su precisión al entrar al balón serán fundamentales para impedir que Yamal deje aislada a la pareja de centrales.

Noticias de los equipos y plantillas

Barcelona contra Alavés alineaciones probables

Manager

  • H. Flick

El Barcelona afronta este encuentro sin Roony Bardghji, Jules Kounde, Dani Olmo ni Xavi Espart por lesión. Xavi Espart se lesionó durante la derrota en el Clásico del pasado fin de semana, lo que aumenta la presión sobre una defensa ya mermada. Flick confirmó que Frenkie de Jong ha vuelto a entrenarse y está disponible, una buena noticia para el centro del campo. Habrá más novedades sobre el equipo a medida que se acerque el inicio del partido.

El Alavés viaja a Barcelona sin Facundo Garces ni Mikel Rodriguez por lesión. Sanchez Flores tendrá que gestionar con cuidado su plantilla y se esperan más novedades sobre la disponibilidad de sus jugadores antes del partido.

Estado de forma

BAR

BAR - Formulario

GET
W3-0
GAL
W1-4
BET
W2-5
PSG
L4-2
RMA
L1-2
Gol marcado (encajado)
15/9
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALA

ALA - Formulario

VAL
L0-1
ATH
D0-0
ATM
L1-2
CEL
L2-1
MAL
D1-1
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Barcelona llega a este encuentro con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su compromiso más reciente fue la derrota por 2-1 ante el Real Madrid en La Liga, que puso fin a una racha de nueve triunfos consecutivos en el campeonato. Antes había perdido 4-2 contra el Paris Saint-Germain en la Champions League, aunque previamente había vencido al Real Betis por 5-2 y al Galatasaray por 4-1. En esos cinco partidos, el Barcelona marcó 14 goles y encajó 10.

El Alavés ha empatado uno, ganado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos de La Liga. Su encuentro más reciente terminó 1-1 en casa ante el Málaga, y en el anterior perdió 2-1 contra el Celta de Vigo. Solo ha marcado dos goles en sus últimos tres partidos, reflejo de su irregularidad ofensiva.

Enfrentamientos directos

Cara a cara

BarcelonaEmpateAlavés
4
0
1
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
0
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Alavés badge
Alavés
ALA
1
F
Primera División
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Alavés badge
Alavés
ALA
0
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
Primera División
Alavés badge
Alavés
ALA
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
F
10Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se disputó en mayo de 2026, cuando el Alavés ganó 1-0 en casa en La Liga. Antes, el Barcelona había vencido 3-1 como local en noviembre de 2025. En los últimos cinco duelos directos, el Barcelona ha ganado tres y el Alavés dos, con un total de 10 goles a favor y tres en contra para el Barcelona.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
109014011+2927
L
W
W
W
W
2
Atlético MadridAtlético MadridATM
10811208+1225
W
W
W
W
W
3
Real MadridReal MadridRMA
108022510+1524
W
W
W
L
W
4
Real BetisReal BetisBET
106221614+220
D
L
W
D
W
5
Real SociedadReal SociedadRSO
106131918+119
W
W
W
W
L
6
SevillaSevillaSEV
105231616017
W
L
D
L
W
7
AlavésAlavésALA
103341411+312
D
L
L
D
L
8
Athletic ClubAthletic ClubATH
9333129+312
W
L
D
D
D
9
Celta VigoCelta VigoCEL
10262107+312
D
W
D
W
D
10
VillarrealVillarrealVIL
103341514+112
W
D
L
W
W
11
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
102531313011
L
D
L
D
L
12
OsasunaOsasunaOSA
103251020-1011
L
W
L
D
L
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
103251526-1111
W
L
D
L
L
14
LevanteLevanteLEV
102441619-310
L
W
D
D
L
15
ElcheElcheELC
102441417-310
W
D
D
W
L
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
92341220-89
L
D
D
W
L
17
GetafeGetafeGET
10235515-109
L
D
L
W
L
18
EspanyolEspanyolESP
102261214-28
L
L
D
L
L
19
ValenciaValenciaVAL
10136717-106
L
D
D
L
W
20
MálagaMálagaMAL
10055719-125
D
L
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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