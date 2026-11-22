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Cruce de declaraciones a distancia entre el Villarreal y el Barcelona, protagonistas del partido disputado esta tarde en el Camp Nou. Los azulgranas se impusieron al término de un encuentro áspero y marcado por las sanciones arbitrales (siete tarjetas amarillas y dos rojas), que han desatado una polémica destinada a prolongarse durante las próximas horas.

Los visitantes se adelantaron gracias a los goles de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi, pero en la segunda parte sufrieron la remontada y cayeron ante los goles de Gerard Martin y Fermin Lopez, a los que se sumó el tanto en propia puerta del central Pau Navarro.

Una victoria de vital importancia para el Barcelona, que le permite mantener su ventaja sobre el Real Madrid (segundo a tres puntos) y preparar de la mejor manera posible el partido de Champions League previsto para el miércoles en el campo del Sabah Futbol Klubu.

El Villarreal, que se mantiene en la décima posición, criticó al término del partido el arbitraje y, sobre todo, el comportamiento de los jugadores del Barcelona sobre el terreno de juego.

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Santi Comesana fue, en particular, quien lanzó las críticas contra sus rivales ante los micrófonos de Dazn: «El primer gol del Barça nos hundió psicológicamente. Gulacsi ni siquiera tocó el balón y el árbitro concedió un saque de esquina. Pasó lo mismo en el Bernabéu. La presión que ejercen el Barcelona y el Real Madrid sobre los árbitros es inmensa. En la primera parte, siete jugadores del Barça rodearon al árbitro para protestar y eso marcó la diferencia», afirmó el centrocampista de 30 años. «En la segunda parte pitó cuatro faltas seguidas, muy dudosas».

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Pedri respondió de inmediato y rechazó las críticas recibidas. «Siempre hay presión sobre el árbitro, no viene solo de nosotros. Creo que Moleiro debería haber sido expulsado, pero no quiero criticar al árbitro: arbitrar es complicado».

Una vez terminado el partido, el Barcelona podrá empezar a centrarse en sus próximos compromisos, considerados fundamentales para alcanzar los objetivos fijados en verano, y reflexionar con calma de cara al mercado de invierno, que podría ser intenso en cuanto a salidas.

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Alejandro Balde (a quien el técnico Hansi Flick tampoco dio minutos hoy), por ejemplo, está valorando la posibilidad de marcharse a un equipo que le ofrezca más oportunidades y minutos de juego. La Juventus, en ese sentido, ha empezado a seguirlo. También podría salir Gavi, que ha perdido posiciones en los planes del entrenador alemán y hoy solo saltó al campo en el tiempo añadido. Habrá que ver qué sucede en enero. Por ahora, el Barcelona disfruta de los tres puntos y de su cuarta victoria consecutiva entre Liga y Champions.