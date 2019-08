Sin Suárez ni Dembélé, es la hora de Griezmann

El ex del Atlético, que ante Betis jugará por primera vez con Messi, debe dar un paso al frente ante las ausencias de los dos lesionados de Barcelona.

El anunció el fichaje de Antoine Griezmann el pasado 12 de julio. Una contratación de la que se venía hablando desde hacía mucho tiempo. Incluso desde antes de la temporada 2018/19, 'decisión' del francés incluida. Sin embargo, hace apenas 39 días que el club catalán oficializó la llegada del ex jugador del , que este domingo deberá dar un paso al frente cuando el campeón liguero reciba al Real por la Jornada 2 de . Tendrá que hacerlo porque será su primer partido junto a Leo Messi, y porque el delantero argentino no tendrá a sus habituales compañeros de ataque tras conocerse las lesiones de Luis Suárez y de Ousmane Dembélé.

El ex futbolista del tuvo que ser sustituido en el debut del Barça contra el de Bilbao en el Nuevo San Mamés por culpa de una lesión muscular en el sóleo. Una situación que generó polémica cuando se supo que el Pistolero se sometió a pruebas médicas a pocas horas del partido y se marchó a Tánger en un vuelo privado junto a su familia para aprovechar los días libres que les había concedido Ernesto Valverde. Suárez regresó el lunes a Barcelona y fue cazado por las cámaras de distintos medios en el aeropuerto, donde confirmó que será imposible que juegue contra el Betis. A pesar de que estuvo de viaje, el atacante cojeaba visiblemente pero aún así prefirió desconectar con su familia a quedarse descansado y en reposo.

No menos polémica trajo la lesión de Dembélé. Por el contrario. El caso del galo es tan o más llamativo, ya que el ex del no se hizo pruebas de su lesión inmediatamente después del partido en Bilbao y las pospuso hasta el lunes, cuando se confirmó que tendrá que estar cinco semanas de baja. ¿Por qué no se hizo las pruebas antes? La respuesta está en otro viaje, ya que Dembélé fue a junto a su hermano y no quiso perder el avión, evitando ver a los médicos blaugranas.

EL MOMENTO DE GRIEZMANN

Las bajas de Suárez y Dembélé, sumadas a la salida de Coutinho al Bayern Munich, no sólo le abren las puertas del equipo a Rafinha, que fue de lo mejor del Barcelona en el olvidable estreno liguero. También son una invitación para que Griezmann se ponga el equipo al hombro y comience a demostrar por qué el Barça no se equivocó al pagar los 120 millones de euros de su cláusula.

Así las cosas, el Camp Nou querrá ver este domingo cómo el ex líder futbolístico del Atlético de Madrid lo es también vestido de azulgrana. Y es que mucho no se le podrá exigir al líder histórico del Barcelona, un Leo Messi que llegará con lo justo a la cita con los andaluces, después de perderse el juego en el Nuevo San Mamés. De hecho, Messi jugará sus primeros minutos tras la disputa de la con . Desde su expulsión contra el pasado 6 de julio, el '10' pasó algunas semanas de vacaciones y no volvió a pisar un campo de juego hasta el día de la presentación oficial de la plantilla del Barcelona, ocasión que aprovechó para volver a prometer que dejarán todo por ganar la . Pero de fútbol, nada de nada.

Con ese escenario, será necesario que Griezmann pueda dar un paso al frente contra el Betis. El viernes pasado, el francés jugó su primer partido oficial como blaugrana y tuvo una noche para olvidar. De hecho, fue el futbolista que menos participó en el juego de su equipo. Ante la ausencia de Messi, Griezmann formó en ataque con Dembélé y Luis Suárez, pero no estuvo a la altura de lo que se esperaba.

Lo más preocupante fue su desconexión con el juego colectivo del equipo, ya que, de los jugadores blaugranas que jugaron los 90 minutos, Griezmann fue el que menos veces tocó el balón sólo con 33 intervenciones, y el que menos pases intentó, con 20. Sólo entregó correctamente 14 de ellos. Además, cometió dos faltas, perdió 10 balones y fue el único futbolista del Barcelona que cayó en posición de fuera de juego. "Creo que todos esperamos mucho de muchos jugadores, no quiero individualizar, el equipo no ha estado como esperábamos", comentaría Ernesto Valverde tras el encuentro, consultado por el estreno oficial del '17', que debe empezar a cumplir con las expectativas.