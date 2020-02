Barcelona: Semana clave para el delantero

Dembélé pasa mañana por el quirófano y el Barcelona solicitará poder fichar mientras deshoja la margartita entre Ángel, Willian José, Loren y Lucas.

MERCADO

El sabrá esta misma semana si quiere fichar a un delantero centro y si puede hacerlo. Por lo pronto, Osumane Dembélé pasará mañana por el quirófano para ser intervenido de la ruptura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha que sufrió hace exactamente una semana, cuando encaraba la fase final de su recuperación, y después afrontará un período de cuatro meses antes de poder vestirse de corto, lo cual invita al Barcelona a fichar un delantero que pueda dar aire a la mermada línea de ataque del primer equipo, que solo cuenta con Leo Messi y Antoine Griezmann, además del jovencísimo Ansu Fati.

Lo primero, no obstante, es confirmar el período de baja del francés, ya que el código disciplinario de solo permite fichar fuera de las ventanas del mercado cuando un jugador sufre una lesión de "cinco meses o más" según el artículo 124.3. En el caso de Dembélé todo apunta a que serán cuatro meses pero ello no debe ser problema para que el Barcelona sea autorizado a fichar en los próximos días debido a que tras su recuperación el francés necesitará la consecuente puesta a punto y, por lo tanto, fácilmente se podrían alcanzar los cinco meses, algo que ya apuntó la semana pasada Jordi Ardèvol, ex jefe de los servicios médicos del club catalán y miembro de la comisión que debe dar luz verde al Barcelona.

Más equipos

En este contexto el club azulgrana ya sabe que sus opciones son más bien limitadas. Tras descartar fichar por fichar en enero, las circunstancias obligan ahora al club a ir a por retales de otros equipos, siempre españoles, a los que deberá pagar la cláusula de rescisión para que la ley les permita sustituir al jugador vendido por otro. Así, no hay más nombres sobre la mesa que los de Ángel Rodríguez del , Willian José de la , Lucas Pérez del y Loren Morón del , aunque sus cláusulas de 25 y 35 millones, respectivamente, les convierten prácticamente en fruta prohibida para el Barcelona. Lo que está claro es que el culebrón del delantero acabará esta semana.