El Barcelona sigue manteniendo a Vesnik Asllani, delantero del Hoffenheim, dentro de su lista de opciones alternativas, ante la posibilidad de que Ferran Torres abandone el club este verano.

El Barcelona aspira a renovar el contrato de Torres, que finaliza en el verano de 2027, en medio de un creciente interés por parte del Paris Saint-Germain por hacerse con sus servicios.

Torres siente cierta falta de reconocimiento dentro del Barcelona, debido a su escasa participación la temporada pasada, además del deseo del club de incorporar a Julián Álvarez.

El diario "Sport" señaló que Asllani desea vestir la camiseta catalana, pese a haber llegado a fases avanzadas en sus negociaciones con el Leipzig.

Y aunque el jugador de 23 años está cerca de cerrar su fichaje con el Leipzig, pidió un plazo adicional con la esperanza de recibir una oferta oficial del Barcelona, al que considera su destino preferido.

La dirección deportiva del Barça ve a Asllani como un recambio ideal para dar rotación al ataque o como una prometedora apuesta de futuro, sobre todo porque su cláusula de rescisión, de 29 millones de euros, se ajusta a la situación económica del club catalán.

El cierre de la operación está vinculado de forma directa al capítulo de las salidas, ya que Julián Álvarez sigue siendo el primer objetivo para la línea de ataque, mientras que Asllani representa el recambio ideal en caso de que Ferran Torres se marche. No obstante, el Barcelona no descarta incorporar a Asllani, incluso si Torres se queda, dado que su valor económico supone una oportunidad de inversión poco frecuente en el actual mercado de delanteros.

Asllani domina el remate con ambas piernas y posee gran peligrosidad en el juego aéreo, y terminó la temporada pasada en la Bundesliga con 10 goles y 7 asistencias.

El importe de la cláusula de rescisión (29 millones de euros) no representa un obstáculo para el Barcelona, ya que puede afrontarse sin necesidad de vender jugadores primero, tratando de negociar para rebajar esa cifra.