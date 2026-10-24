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Revive el trepidante Clásico de 2017, en el que Lionel Messi marcó su gol número 500 con el Barcelona en los últimos segundos. Una noche de dramatismo, narices ensangrentadas y una celebración icónica que marcó a una generación.

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Hay noches en la capital española en las que el aire parece cargado de algo más que el aroma del jazmín al anochecer y los puros caros. El 23 de abril de 2017 fue una de ellas. El Santiago Bernabéu era una reluciente fortaleza blanca que palpitaba con la electricidad que solo puede generar un Clásico decisivo para el título. El Real Madrid se acercaba a su primer título de Liga en cinco años, mientras que el Barcelona era un gigante herido que intentaba no perder la estela de su eterno rival. Lo que vino después fue una ópera en tres actos de violencia, virtuosismo y un silencio final sobrecogedor.

Una batalla escrita con sangre y brillantez

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Desde el pitido inicial, la intensidad fue asfixiante. Era la época de máxima rivalidad, en la que cada entrada cargaba con el peso de cien años de fricciones políticas y deportivas. Casemiro, el hombre de choque del Madrid, fue el primero en hacer sangre en más de un sentido: abrió el marcador en el minuto 28 después de que Sergio Ramos estrellara el balón en el poste. El Bernabéu rugió con una fuerza que parecía destinada a engullir al Barcelona. Pero el conjunto catalán contaba con un genio menudo que parecía crecerse ante la hostilidad. Ni siquiera un codazo involuntario de Marcelo, que le hizo sangrar por la boca, apartó a Lionel Messi del protagonismo.

El empate de Messi, apenas cinco minutos después del gol de Casemiro, fue una obra maestra de lectura de los espacios. Atravesó el centro del campo madridista como un fantasma, recibió un pase de Ivan Rakitic y superó a Dani Carvajal antes de colocar el balón en la portería. Con una gasa en el labio para contener la hemorragia, Messi parecía más un boxeador que un futbolista. El partido siguió en el alambre, en un frenético intercambio de golpes que puso a prueba a Keylor Navas, sucesor de Iker Casillas, y a Marc-Andre ter Stegen en la otra portería.

Drama en los últimos instantes

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La segunda parte se sumió en ese hermoso caos que define este enfrentamiento. Rakitic pareció darle la victoria al equipo visitante en el minuto 73 con un potente zurdazo desde la frontal del área. Poco después, la frustración del Madrid se desbordó cuando Ramos vio la roja directa por una entrada a Messi con los dos pies por delante. Con diez jugadores y por detrás en el marcador, el Real Madrid parecía derrotado. Sin embargo, el Bernabéu tiene la costumbre de obrar milagros cuando todo parece perdido. En el minuto 85, el suplente James Rodriguez llegó al primer palo para rematar un centro de Marcelo y desatar la euforia de la afición local.

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Con 2-2 en el marcador y el reloj avanzando por el minuto 92, todo apuntaba a un reparto de puntos. Un empate habría dejado prácticamente el título en manos de los hombres de Zinedine Zidane. Pero al Barcelona aún le quedaba una última ofensiva a la desesperada. Sergi Roberto, el héroe de la reciente «Remontada» ante el PSG, arrancó desde su propio campo y condujo el balón más allá de la línea central mientras los jugadores del Madrid se apresuraban a replegarse. El balón pasó por Andre Gomes y llegó a Jordi Alba, que lo retrasó con precisión quirúrgica hacia la frontal del área.

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La camiseta, el silencio y los quinientos

Allí estaba Messi, llegando con la puntualidad de quien es dueño del tiempo. No golpeó el balón con fuerza; lo dirigió con un disparo raso que encontró la esquina inferior de la portería con una inevitabilidad casi poética. Fue el último golpeo del partido. Era su gol número 500 con el FC Barcelona. Pero fue la celebración la que inscribió aquel encuentro entre los más grandes. Messi, habitualmente reservado, se quitó la camiseta azulgrana y la alzó ante una afición madridista enfurecida: una desafiante reivindicación en casa de su mayor rival.

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La imagen de Messi inmóvil, mostrando su nombre y su dorsal a un Bernabéu atónito, se convirtió en la fotografía que definió la década. Los jugadores del Real Madrid se desplomaron sobre el césped, incrédulos, con su ventaja en la lucha por el título repentinamente en peligro. Aunque el Madrid acabaría recuperándose y ganaría la Liga por tres puntos, aquella noche perteneció al hombre del labio ensangrentado y las botas doradas. Fue un recordatorio de que, en el mundo del Clásico, la lógica queda en segundo plano ante los caprichos del genio.

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Para quienes lo presenciamos desde la tribuna de prensa, fue un privilegio. El Clásico suele estar rodeado de exageraciones, pero aquella noche de abril la realidad superó al mito. Fue un partido que lo tuvo todo: una expulsión de Ramos, un doblete de Messi y una trama capaz de dejar en evidencia a Hollywood. Puede que veamos goles más rápidos o marcadores más abultados, pero rara vez presenciaremos un momento de espectáculo tan puro como aquella noche en la que el rey de Cataluña alzó su camiseta hacia el cielo de Madrid.