¿Por qué no juega Messi contra el Valencia?

El '10' del Barcelona no se ha podido recuperar de su lesión en el sóleo de la pierna derecha y sigue sin poder debutar en la temporada.

El afronta la cuarta jornada de otra vez sin su máxima estrella. Lionel Messi vuelve a ser baja en el equipo catalán y sigue sin poder debutar en la temporada 2019/20, habiendo jugado su último partido en mayo de este año.

La Pulga se recupera de una lesión de grado uno en el sóleo de su pierna derecha en Barcelona, por lo que no pudo estar en campo en ninguno de los tres primeros encuentros del conjunto azulgrana en la nueva campaña: la derrota en el Nuevo San Mamés, el triunfo sobre el y el empate en Pamplona ante el .

Consultado este viernes acerca del regreso de Messi a los terrenos de juego, Ernesto Valverde, entrenador del campeón liguero, aseguró: "En principio parecía que era un pequeño parón en la recuperación. No soy médico pero se le ve un poco la cicatriz y eso ha hecho que vayamos con más calma. Estará en plazos de volver. No sé si el martes o quizá más adelante. Lo veo difícil para el martes".

"El hecho de que no esté Leo es importante para nosotros. No lo voy a negar. Ha habido otros momentos en que no ha estado y lo hemos sacado adelante como el año pasado. Estuvo tres, cuatro partidos sin jugar y el equipo respondió bien. Está claro que es determinante contra equipos que se cierran mucho por lo que transmite y transmiten los equipos. Es el mejor del mundo", agregó.

"Está claro que la baja de Leo la vamos a notar siempre, pero se abren unas posibilidades para otros que tienen que dar un paso adelante. Contra el Betis, Antoine hizo un par de goles. Queremos que tenga más continuidad. El resto tenemos que dar una garantía de que el equipo va a seguir compitiendo igual", remató.

El Barcelona visita el próximo martes al desde las 21:00 horas, por la primera jornada de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones.