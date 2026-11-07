El Barcelona afronta su esperado partido ante el Atlético de Madrid con el objetivo de lograr la victoria para distanciarse en lo más alto de la clasificación de LaLiga, además de repetir una gesta que el Real Madrid fue el último en conseguir en el estadio de los rojiblancos.

Según las estadísticas de "Opta", el Barcelona ha ganado sus últimos cuatro partidos como visitante ante el Atlético de Madrid en LaLiga, y podría convertirse en el tercer equipo en la historia de la competición en lograr cinco victorias consecutivas en el estadio del Atlético, tras el Athletic de Bilbao en 1955 (5 victorias consecutivas) y el Real Madrid en 2013 (6 victorias consecutivas).

Por su parte, el Atlético de Madrid ha ganado dos de sus últimos cinco enfrentamientos ante el Barcelona en todas las competiciones, frente a tres victorias del Barcelona. Se trata de una victoria más para el Atlético en comparación con sus diez enfrentamientos anteriores ante el conjunto catalán, en los que logró una victoria, un empate y sufrió ocho derrotas.

El Atlético de Madrid ha ganado sus últimos siete partidos en LaLiga. Desde la temporada 2021-2022, el equipo solo ha logrado una racha de victorias más larga en la competición en una ocasión, cuando ganó ocho partidos consecutivos en enero de 2025.

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¿6 victorias consecutivas a domicilio?

El Barcelona ha ganado sus cinco partidos como visitante en LaLiga durante la temporada 2026-2027, y ha marcado al menos tres goles en cada uno de ellos, con un total de 22 goles.

El conjunto catalán solo ha ganado sus primeros seis partidos como visitante en una misma temporada de la competición en dos ocasiones, en las temporadas 2010-2011, cuando ganó sus primeros 10 partidos, y 2012-2013, cuando también logró la victoria en sus primeros 10 partidos.

En cuanto al Atlético de Madrid, ha marcado siete goles tras jugadas de construcción "Build Up Attacks" en LaLiga durante la temporada 2026-2027, y solo le supera en este tipo de jugadas su próximo rival, el Barcelona, que ha marcado ocho goles de esta manera hasta ahora en la competición.

El Barcelona ha marcado 46 goles en sus primeros 11 partidos de LaLiga en la temporada 2026-2027, y solo le supera en la historia de la competición tras los primeros 11 partidos de una temporada el Athletic de Bilbao, que marcó 49 goles en la temporada 1930-1931. El Sevilla también marcó 46 goles en esta fase de la temporada 1940-1941.

La víctima favorita de Álvarez

En el plano individual, Julián Álvarez ha marcado cuatro goles en nueve partidos que ha disputado con el Atlético de Madrid ante el Barcelona en todas las competiciones. El jugador no ha marcado más goles con el Atlético ante ningún otro equipo, ya que también tiene cuatro goles ante el Real Madrid y el Rayo Vallecano.

Por su parte, Raphinha, jugador del Barcelona, ha anotado 15 goles en 10 partidos de LaLiga en la temporada 2026-2027, convirtiéndose en el segundo jugador del siglo XXI en alcanzar esta cifra de goles tras sus primeros 10 partidos en una temporada de la competición, después de Cristiano Ronaldo con el Real Madrid en la temporada 2014-2015, cuando marcó 18 goles.

En cuanto a los entrenadores, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha logrado 344 victorias a lo largo de su carrera como entrenador en LaLiga, en 565 partidos, con 344 victorias, 123 empates y 98 derrotas, igualando la cifra de Luis Aragonés como el entrenador con más victorias en la historia de la competición, con 344 triunfos cada uno. Aragonés logró esta cifra en 756 partidos, en los que también sumó 180 empates y 232 derrotas.

Por su parte, Hansi Flick ha perdido tres de los 10 partidos que ha disputado como entrenador del Barcelona ante el Atlético de Madrid en todas las competiciones, frente a seis victorias y un empate, siendo el Atlético el equipo ante el que Flick ha sufrido el mayor número de derrotas durante su etapa en el Barcelona.