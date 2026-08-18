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Barcelona, oficial el fichaje de Rodri: las cifras

Barcelona

El Barcelona se asegura al centrocampista ex del Manchester City, nuevo campeón del mundo con España.

El Barcelona ha oficializado el fichaje de Rodri, después de haber alcanzado un acuerdo con el Manchester City para devolver al recién proclamado campeón del mundo a España. La operación ha alcanzado los 76,5 millones de euros y ha llevado al centrocampista a firmar hasta 2030, con el City preparado para sustituirlo con Ayyoub Bouaddi, del Lille.


LAS CIFRAS - El acuerdo con el Manchester City prevé una primera parte de 60 millones, a la que se suman 11,5 millones en bonus considerados fácilmente alcanzables por ambos clubes. Otros 5 millones de euros dependerán, en cambio, de las prestaciones individuales del centrocampista y de los resultados obtenidos por el Barcelona durante la temporada. Si se activan todas las variables previstas, el ingreso del City llegará por tanto a los 76,5 millones totales.


EL CONTRATO - La situación contractual de Rodri ha influido en la negociación. El capitán de la España campeona del mundo estaba vinculado al Manchester City hasta el 30 de junio de 2027 y ya había abierto la puerta a la posibilidad de volver a la liga española. El Barça le ha ofrecido un contrato de cuatro años, hasta el 30 de junio de 2030.


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