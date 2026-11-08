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Chicago Fire FC v Orlando City SCGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

¿Barcelona o Atlético de Madrid? Griezmann revela su preferencia antes del duelo de LaLiga

Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Primera División
A. Griezmann
España
Francia

El jugador francés vistió las camisetas blaugrana y rojiblanca

Antoine Griezmann renovó la confirmación de su vínculo con el Atlético de Madrid, pese a su traspaso al Orlando City estadounidense, después de aparecer tras el último partido de su equipo en la temporada regular de la liga estadounidense, acompañado de su hijo menor, ambos vistiendo la camiseta rojiblanca del club español.

La aparición de la estrella francesa, horas antes del esperado duelo de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Barcelona en LaLiga, vino a confirmar que sigue vinculado emocionalmente al club en el que pasó largos años y del que se convirtió en máximo goleador histórico con 211 goles en todas las competiciones.

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08 nov 2026

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Griezmann se incorporó al Atlético de Madrid procedente de la Real Sociedad en el verano de 2014, y continuó hasta el verano de 2019, cuando se marchó al Barcelona por 120 millones de euros.

La estrella francesa pasó dos temporadas en el club catalán, antes de regresar al Atlético en calidad de cedido en septiembre de 2021, para después fichar por él de manera definitiva en el verano de 2023 y continuar hasta su marcha a Estados Unidos en el verano de 2026.

Durante su etapa en el Barcelona, Griezmann disputó 102 partidos oficiales y marcó 35 goles, y conquistó la Copa del Rey en la temporada 2020-2021.

El campeón del mundo en 2018 realizó un sólido inicio con su equipo estadounidense y contribuyó a su clasificación para las eliminatorias de la liga, después de marcar 14 goles y dar 8 asistencias en 18 partidos.

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