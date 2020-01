"Barcelona no necesita un delantero, Griezmann debería reemplazar a Luis Suárez"

Gustavo Poyet comparó la situación del Barcelona con la del Tottenham el curso pasado tras la lesión de Harry Kane.

Antoine Griezmann, no un nuevo fichaje, debería ser el sustituto al lesionado Luis Suárez. Al menos así lo considera el ex internacional uruguayo Gustavo Poyet.

Suárez estará de baja durante cuatro meses, lo que ha llevado al club catalán a pensar en fichar a un delantero en enero, siendo vinculado con nombres como el de Gabriel Barbosa del Inter.

Apenas el verano pasado el pagó la cláusula de 120 millones de euros de Griezmann al , pero aún no ha visto lo mejor de él mientras se adapta para jugar junto a Suárez y Lionel Messi.

Poyet cree es más apropiado reemplazar a su compatriota con Griezmann que una compra de pánico en el mercado de invierno.

Sigue lo mejor del deporte internacional en DAZN. Suscríbete ahora, ¡tienes un mes de prueba gratis!

"La situación de Suárez es 100 por ciento similar a la lesión de Harry Kane en , no hay diferencia", dijo el ex entrenador del en el lanzamiento de TV en Londres. "El problema en Barcelona es que no pueden encontrar un jugador que acepte sentarse en el banquillo hasta el día en que Suárez no esté jugando".

"No podrían encontrar a ese tipo. Tienen un jugador en el club que puede reemplazarlo en Griezmann, así que no estaría demasiado desesperado por encontrar un delantero. Es una cuestión de lo que Quique Setién quiera".

El Barcelona despidió el lunes a Ernesto Valverde. En su lugar llegó Setién, quien antes llevó a Lugo, y Betis a jugar un estilo atractivo de fútbol que fue influenciado por la leyenda del Barcelona Johan Cruyff.

El artículo sigue a continuación

"Es bastante sorprendente ver el cambio de entrenador, pero sucede en estos días", agregó Poyet. "Setién tiene una filosofía muy clara del fútbol. Siempre hablaba de Johan Cruyff con su estilo de juego y enfoque.

"Ahora se trata de lidiar con diferentes egos. A todos nuestros entrenadores les gusta llegar a este punto y luego hacer que su filosofía funcione. No lo sabes, aunque cuando tienes a Messi frente a ti necesitas resolver el problema de conectar con él para obtener lo mejor de él.

"Al decir eso, también es su momento. Depende de los próximos cuatro meses, luego habrá elecciones presidenciales el próximo año y nunca se sabe qué pasa con el entrenador después de eso".