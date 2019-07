Neymar sigue siendo una prioridad a pesar de la salida de Mestre

A pesar de que la confianza en Segura queda comprometida con la salida del vice, el Barcelona sigue convencido en apostar por el brasileño.

Ya solo queda Josep Maria Bartomeu. El presidente es el único superviviente de los responsables de la llegada de Neymar Da Silva al en 2013. Jordi Mestre, entonces en las sombras del área deportiva, no apareció en la foto y ya es seguro que no volverá a aparecer en ninguna otra. La frase de "Neymar se queda al doscientos por ciento" semanas antes de que se fuera al ya es historia del barcelonismo y si el brasileño acaba regresando será por la determinación del presidente, el único apoyo de peso que le queda al mánager Pep Segura en la junta directiva.

Las discrepancias internas han marcado los cuatro años que Bartomeu lleva en el cargo tras ganar las elecciones en 2015 pues en este período de tiempo ha visto marcharse a cuatro vicepresidentes -Carles Vilarrubí, Susana Monje y Manel Arroyo, además de Mestre- y también del directivo Jordi Monés a raíz de la postura del club durante el 1-O. Ello no significa que la junta esté formada por amigos y familiares de Bartomeu, pues la dispersión de opiniones en lo deportivo sigue a la orden del día pero la posibilidad de traer a Neymar, sin que haya sido determinante en la renuncia de Mestre, no se ve afectada por los cambios en los despachos. Al menos de momento.

Porque Mestre no se marcha porque muchos no vean claro el regreso de Neymar sino por las críticas constantes ante la gestión de Segura. Desgastado tras defender reiteradamente la misma postura y tras aceptar la presidencia del Gremi d'Hotelers de Barcelona, que aumentará sus obligaciones profesionales, Mestre da tres pasos atrás para convertirse en un socio más de un Barcelona que se mantiene en su postura de recuperar a Neymar con o sin Mestre.

Si acaso, Segura puede ver mermado su crédito y hasta ver discutido su cargo en caso de que algo no salga tan bien como se esperaba, aunque por ahora es temprano para asegurar que pueda tener consecuencias pues en el fútbol lo que hoy es negro puede que mañana no lo sea tanto, más en el Barcelona. El mánager tendrá un verano muy intenso a pesar de que Frenkie De Jong ya está hecho -aterrizará en Barcelona durante las próximas horas para ser presentado el viernes- y Antoine Griezmann puede estar al caer. Lo que acabe pasando con Neymar puede condicionar la continuidad de Segura, cuyo cargo estuvo en entredicho algunas horas tras perder la final de la en el Benito Villamarín sin que la sangre no llegara finalmente al río.

Hoy Segura ya no tiene más vidas. Quizá tampoco Bartomeu. Ambos han decidido ligar su futuro a Neymar y, por ende, a los caprichos del jeque Al Thani, propietario del PSG y quien tiene la última palabra sobre el brasileño. Mestre nunca fue un hombre de fútbol como tampoco lo es Bartomeu, sino un personaje afín al presidente, hoy convencido a la hora de seguir acaparando los cromos más cotizados del mercado. Falta por ver si esto se traduce, con o sin Ney, en la construcción de un equipo más sólido y maduro que el que sucumbió en y .