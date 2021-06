Barcelona-Messi: Sigue sin haber un acuerdo cerrado para renovar el contrato del argentino

Según le consta a Goal, la renovación del contrato del argentino por el Barcelona sigue avanzando, pero aún no existe un acuerdo cerrado

A pesar de las diferentes informaciones surgidas en diferentes medios de comunicación, sigue sin haber acuerdo definitivo para la renovación del contrato de Lionel Messi. Según ha podido saber Goal, aunque la relación es fluida y la predisposición sigue siendo positiva entre el Barcelona y los Messi, aún no se ha cerrado un acuerdo para sellar la continuidad del crack argentino en la Ciudad Condal. El club azulgrana sigue siendo moderadamente optimista sobre la posibilidad de poder anunciar pronto que el futuro de Messi seguirá siendo blaugrana, pero todavía habrá que esperar. A falta de ocho días para que expire oficialmente el contrato de Messi, que vence con fecha 30 de junio de 2021, fuentes del entorno del jugador aseguran que todavía no existe un principio de acuerdo definitivo entre las partes.

Propuestas que aún están perfilándose, pero que no son definitivas

Por el momento, según ha podido confirmar Goal, lo único que realmente existen son propuestas que están todavía perfilándose, que aún no están del todo definidas y que siguen si haberse plasmado en una oferta formal para rubricar la continuidad de Messi, que sigue centrado en el transcurso de la Copa América, aguardando noticias sobre su futuro. Es probable que el curso de los días acabe por definir esos detalles y propuestas que aún no son definitivas, pero mientras tanto, no existe nada acordado, ni hay un acuerdo defintivo sobre la renovación del crack.

Sigue el diálogo Barça-Messi, pero aún no existe acuerdo definitivo para renovar

El diálogo entre Joan Laporta y Jorge Messi, agente y padre del crack, sigue su curso. Sin embargo, fuentes consultadas por Goal confirman que, aunque la negociación sigue su curso, no hay todavía nada cerrado y ambas partes seguirán acercando posturas en próxmas fechas. La prioridad de Messi no es económica, sino que más allá de su contrato, continúa pensando que lo más importante para decidir su continuidad pasa por el proyecto deportivo que le pueda ofrecer el Barcelona para la próxima temporada.

Detalles que no son menores y que aún están por pulirse. Han existido y seguirán existiendo conversaciones entre ambas partes, pero el futuro de Messi todavía no está resuelto del todo y aún no hay una oferta formal sobre la mesa del crack, que sigue centrado en disputar la Copa América con la selección albiceleste.