Barcelona: Messi, Pedri, Dembélé y Aleñá, en el primer once de Koeman

El equipo azulgrana se mide al Nástic en su primer amistoso de pretemporada.

Neto, Sergi Roberto, Lenglet, Piqué, Jordi Alba, Aleñá, Sergio Busquets, Pedri, Messi, Dembélé y Griezmann son los once futbolistas que elige Ronald Koeman para su debut como entrenador del . El preparador holandés ha dado a conocer el equipo que enfrentará al Nàstic Tarragona, y sorprende la presencia de varios futbolistas que llegaban con poco rodaje como es el caso del mismísimo Leo Messi.

Pese a que en el once están muchos de los titulares que tendrá el Barça en la nueva campaña, ante el Nàstic no estará Ansu Fati, la joven estrella internacional española que sufre una contusión en la cadera derecha según ha confirmado el club azulgrana, que no ha dado ningún plazo de recuperación y se ha limitado a comentar que "su evolución marcará su disponibilidad".

El partido no solamente marcará el debut de Koeman como técnico del Barcelona, sino también el de Pedro González 'Pedri' como jugador del cuadro catalán. El joven de 17 años ha revolucionado el fútbol español, quizá no de forma tan mediática como Ansu Fati, pero sí como para ilusionar a los amantes del deporte rey. Nacido en Tegueste, vio cómo el equipo de su tierra le descartaba por ser demasiado bajito.

Los suplentes del Barcelona para su primer amistoso de pretemporada son los siguientes: 25. Iñaki Peña, 36. Arnau Tenas, 2. N Semedo, 4. R. Araujo, 12. Ilaix Moriba, 14. Coutinho, 17. Trincao, 19. Braithwaite, 21. F. De Jong, 23. J. Cuenca, 24. Junior, 26. Miranda, 28. Riqui Puig i 29. Konrad

El partido amistoso entre el Barcelona y el Nàstic de Tarragona tendrá lugar en el estadio Johan Cruyff a partir de las siete de la tarde, hora española, y se podrá seguir en directo en todo el mundo de manera exclusiva a través de BarçaTV+, un servicio gratuito que sólo requiere registrar un usuario para acceder al partido.