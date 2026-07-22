En un movimiento que allana el camino para el regreso de una de sus leyendas al banquillo, el Barcelona ha vuelto a abrir las puertas de su academia a Sergio Busquets, para que inicie un nuevo capítulo en su carrera como entrenador, esta vez desde el interior del equipo que cuenta con el joven delantero egipcio Hamza Abdelkarim.

El diario español "Marca" reveló que el exmediocampista visitó las instalaciones de entrenamiento de la Ciutat Esportiva Joan Gamper durante las últimas horas, para iniciar un periodo de convivencia y entrenamiento con el cuerpo técnico del Barcelona Atlètic, en el marco del desarrollo de sus habilidades como técnico y como primer paso hacia el mundo de los banquillos.

A pesar de que el asunto todavía está en estudio y no ha sido oficializado formalmente, el objetivo está claro: Busquets busca adquirir experiencia diaria sobre el terreno mediante el contacto directo con la metodología de trabajo dentro del club, y seguir de cerca la planificación, la gestión del vestuario y el desarrollo táctico.

La leyenda del centro del campo considera que el entorno ideal para iniciar su trayectoria es el mismo en el que se formó y en el que pasó la mayor parte de su carrera futbolística, sobre todo porque hasta ahora no cuenta con la licencia de entrenador necesaria para asumir el cargo de primer entrenador, y aspira a completar su formación antes de afrontar la experiencia de manera oficial.

Este paso llega apenas siete meses después de que Busquets anunciara su retirada del fútbol el pasado diciembre, tras poner fin a su carrera con el título de la liga estadounidense con el Inter Miami, cerrando así una trayectoria excepcional en la que conquistó todos los títulos posibles con la camiseta del Barcelona y de la selección de España.

Busquets había estado presente el pasado domingo en Nueva Jersey para seguir la final del Mundial que España conquistó a costa de Argentina con un gol de Ferran Torres en la prórroga, antes de regresar directamente a Barcelona para iniciar su nuevo proyecto.

Se espera que el regreso de Busquets dé un gran impulso técnico y anímico a los jugadores del Barcelona Atlètic, encabezados por el prometedor delantero egipcio Hamza Abdelkarim, quien tendrá una oportunidad poco común de aprender y de tener contacto diario con uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, y de aprovechar su experiencia en la colocación, la lectura del juego y el desarrollo táctico.