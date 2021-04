Barcelona: ¿Cuando terminará la auditoría de cuentas encargada por Laporta y cómo podría afectar al club?

Los nuevos directivos quieren que el informe sobre la gestión de Bartomeu sea claro y piden calma

La primera decisión que tomó la nueva junta directiva de Joan Laporta fue encargar una auditoría que expusiese la situación real del Barça en todos sus departamentos. Casi un mes después de ese encargo, la auditoría sigue su curso mientras los nuevos gestores esperan a recibir los resultados para, en primer lugar, analizar qué ocurrió durante el mandato de Josep Maria Bartomeu y, en segunda instancia, tomar las decisiones que se consideren oportunas en varias direcciones: apartado económico, Espai Barça (nuevo Camp Nou), área deportiva y acciones judiciales si fueran necesarias.

Fuentes de la junta laportista cuentan a Goal que "el informe es urgente e importante para empezar a tomar decisiones, pero no hay que ponerles prisa". La directiva necesita tener la foto real de la situación, "saber donde estamos y qué se ha hecho hasta ahora para no precipitarnos a la hora de actuar". La junta y la ejecutiva culé siguen a la espera de conocer los resultados del informe, que incluirá el detalle de todas las facturas que se han pagado durante los últimos años y los trabajos encargados, algo que determinará si durante la gestión anterior hubo mala praxis o no.

Joan Laporta reiteró en campaña que su objetivo no es gestionar con el retrovisor puesto para cebarse con los antiguos directivos, es decir, para iniciar una campaña de acoso y derribo contra de la junta anterior. Además, una vez nombrado presidente, Laporta repitió el mismo discurso en su toma de posesión. Pero lo que sí tiene claro el máximo mandatario blaugrana es que no perdonará las irregularidades. "Se pudieron equivocar, todo el mundo se equivoca. Pero si ha habido irregularidades o ilícitos penales tendremos que actuar", insisten desde una junta a la que no le temblará el pulso a la hora de exigir responsabilidades.

Los fichajes y las renovaciones, con los números en la mano

El club no se ha sentado todavía con ningún jugador de la primera plantilla para ofrecerle una ampliación de contrato. Cabe recordar que este próximo 30 de junio la principal estrella finaliza su vínculo contractual, pero no será hasta tener la auditoría completa y conocer al detalle las cuentas cuando Laporta podrá sentarse con Leo Messi a negociar su continuidad. La junta tiene en mente una posible propuesta para mantener al capitán vestido de blaugrana, pero todavía no la ha plasmado negro sobre blanco a la espera del informe final y de las posibilidades de maniobra que permitirá.

Será entonces cuando los movimientos en clave deportiva se acelerarán. También los pertenecientes a las salidas y a los fichajes. Parece evidente, sin auditoría, que abordar el traspaso de Erling Haaland es inviable a día de hoy, pero los números y la estrategia económica marcarán los pasos que podrá dar el Barça en el futuro próximo y durante las siguientes temporadas.

El artículo sigue a continuación

El Camp Nou, a la espera de la auditoría

Durante la campaña electoral, la candidatura de Joan Laporta dejó entrever que la construcción del Camp Nou podría ser incompatible con seguir jugando en el estadio blaugrana y propuso una alternativa a tener que disputar los partidos con las grúas colgadas: irse a jugar dos años a otro estadio de la ciudad. En este caso, el único estadio de Barcelona es el Estadi Olímpic Lluís Companys, más conocido como Montjuïc. El recinto es propiedad del Ayuntamiento y el club no tendría problemas en alquilarlo, ya que durante la mayor parte del año está infrautilizado.

Pero en estos momentos, el plan sigue parado. La auditoría es primordial, insisten desde la cúpula directiva, para poder sentarse, conocer los números reales y el estado del proyecto Espai Barça (Camp Nou, Palau Blaugrana, hotel, oficinas y urbanización de la zona). Sin ese informe no se tomará ninguna decisión respecto al Camp Nou, perjudicado por el paso del tiempo y necesitado de una intervención, aunque sea menor.

Tres juntas y cargos por nombrar

Hasta hoy, la nueva junta directiva del Barça se ha reunido en tres ocasiones. Dos de ellas fueron en el Camp Nou, mientras que la tercera se realizó de forma telemática. Los nuevos gestores ya tienen todos los cargos de junta definidos, pero todavía falta por nombrar a los miembros de varias comisiones, irrelevantes para el gran público hasta que sucede un caso como el BarçaGate. Tras la explosión del escándalo, seis directivos dimitieron. Todos ellos, encargados de las comisiones que debían velar por el cumplimiento de las normas y a los que se ninguneó: la Comisión de Control y Transparencia, el Comité Económico, el Comité de Adjudicaciones y el Comité de Compliance. Tal y como cuentan a Goal fuentes de la ejecutiva culé, "estos nombramientos se harán en la reunión de la junta directiva de finales de mes".