Barcelona abre la pretemporada con una victoria convincente y Hamza Abdelkarim brilla

El FC Barcelona logró una amplia victoria por 4-1 ante el CE Europa, en el partido amistoso a puerta cerrada disputado este viernes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, dentro de la preparación del equipo para la temporada 2026/2027.

El jugador de la academia de La Masía Hamza Abdelkarim acaparó las miradas tras marcar un gol destacado con el que amplió la ventaja del conjunto catalán, confirmando su fuerte presencia entre las jóvenes promesas.

El Barcelona dominó el desarrollo del encuentro desde el inicio y logró inaugurar el marcador por medio de Brian Fariñas en el minuto 30, antes de que Hamza Abdelkarim añadiera el segundo tanto en el minuto 32.

El Europa respondió con un gol que recortó distancias en el minuto 42, para cerrar la primera parte con ventaja del Barcelona por 2-1.

En la segunda parte, el equipo mostró una mayor eficacia ofensiva y anotó dos goles más para sentenciar el partido con el resultado de 4-1.

El encuentro presenció una actuación llamativa de Guille Fernández, que ofreció un gran nivel en el centro del campo, mientras que Ibrahima Toncara también brilló con fuerza.

Ter Stegen jugó la segunda parte completa, pese a estar cerca de completarse su cesión al Ajax. Por su parte, Adderetey quedó fuera de la convocatoria del partido.

Esta victoria supone un comienzo alentador para el entrenador Hansi Flick, que se apoyó principalmente en los jugadores jóvenes ante la ausencia de la mayoría de las estrellas internacionales.