Griezmann, sobre su adaptación al Barcelona: "Sabía que me iba a costar"

"Tampoco estoy tan mal, llevo tres goles. Trato de ayudar al equipo y si marco gol, mejor", dijo el delantero francés del Barcelona.

, delantero del, habló para la televisión nada más acabar la victoria del equipo azulgrana sobre el, por la sexta jornada de , y aseguró que el cuadro de Ernesto Valverde no ha encontrado todavía su "mejor versión", al tiempo que reconoció que sabía que le iba a costar su adaptación al juego del Barcelona.

"Tuvimos algunas ocasiones que fallamos, he intentado no fallar, no sé que paso. Hay que seguir trabajando, hay nuevos que acabamos de llegar", dijo el internacional francés del equipo culé.

"Estamos lejos de nuestra mejor versión pero con el tiempo mejorará. El juego del Barça es diferente y es otra posición. Sabía que me iba a costar pero tampoco estoy tan mal, llevo tres goles. Trato de ayudar al equipo y si marco gol, mejor", agregó.

Sobre la asistencia de Lionel Messi en el 1-0, Griezmann dijo que "Leo le pega donde quiere, me la puso a mi posición en el palo corto y por suerte entró".

Y consultado por las molestias físicas que le impidieron a Messi salir en la segunda parte, comentó: "No sabemos lo que tiene, sólo que tiene molestias porque el míster en el descanso sólo dio instrucciones tácticas".