'Barçagate': qué es y quién está implicado en el caso del Barcelona y la difamación en las redes sociales

Repasamos todo el caso de las redes sociales, así como las declaraciones de los imputados ante la juez y de los testigos ante los Mossos d'Esquadra

El 17 de febrero de 2020, el caso de las redes sociales y el Barcelona, conocido como ‘Barçagate’, saltó a la luz pública a través del programa ‘Què t’hi Jugues’ de la Cadena SER en Catalunya. Tal y como decía la información, el Barça tenía contratada desde 2017 a una empresa (I3Ventures) que se dedicaba a difamar a través de las redes sociales a exdirectivos del club, a exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol, exentrenadores como Pep Guardiola, candidatos a la presidencia, empresarios, periodistas, políticos e incluso a algún jugador de la plantilla como Gerard Piqué. Además, los responsables fraccionaron el contrato, superior a 1 millón de euros anuales, en contratos inferiores a 200.000 euros, un hecho que evitó todos los controles internos.

En ese momento, todos negaron la mayor. El Barça desmintió que esta empresa tuviera cuentas en las redes sociales y, ni mucho menos, que se dedicara a desprestigiar a nadie. I3Ventures también negó que las cuentas denunciadas fueran suyas. La SER, el mismo día del desmentido, difundió las pruebas. A partir de ahí todo se sucedió. Josep Maria Bartomeu, entonces presidente, rescindió el contrato con la empresa y tuvo que dar explicaciones a toda la junta directiva. Dimitieron seis directivos, un grupo de socios bajo el nombre Cor Blaugrana puso una denuncia y la responsable de Compliance abrió una investigación interna que acabó con la misma trabajadora suspendida de empleo y sueldo y, posteriormente, despedida.

Tras varias presiones de la junta, el presidente ordenó contratar una auditoría forensic a Price Waterhouse Coopers para esclarecer lo sucedido. Bartomeu defendía no conocer nada de lo publicado en prensa. La auditoría probó varias cosas, como la existencia de dichos perfiles en las redes sociales y de la intervención de Jaume Masferrer -mano derecha del presidente- en su contenido. También admitía el fraccionamiento de los contratos. Sin embargo, la directiva se escudó en dos conclusiones: no se pudo comprobar que nadie ordenara difamar y tampoco se pudo comprobar que nadie se pusiera dinero en el bolsillo, tal y como había expresado el vicepresidente dimitido Emili Rousaud en varias entrevistas. Los Mossos d'Esquadra, en su informe, desmontaron dicha auditoría y concluyeron que el mismo presidente Bartomeu no fue objeto de investigación.

El 1 de marzo, los Mossos d’Esquadra, por orden de la jueza del Juzgado de Instrucción número 13, Alejandra Gil, entraron en el Camp Nou para recabar toda la información que le era negada. También lo hicieron en la sede del conglomerado NiceStream (sociedad madre de I3Ventures), en la sede de la empresa Telampartner y en los domicilios particulares de Bartomeu, Masferrer, Román Gómez Ponti (exjefe de los servicios jurídicos del club) y Òscar Grau (exCEO del Barcelona). La policía catalana detuvo al presidente y a su mano derecha y tomó declaración a todas las personas que pudieron conocer detalles de los contratos y del trabajo realizado por NiceStream para el Barça. Bartomeu, Masferrer, Gómez Ponti, Grau y Carlos Ibáñez, el propietario del conglomerado NiceStream, están imputados por administración desleal y corrupción entre particulares.

En estos momentos, antes de entrar en el parón judicial del mes de agosto, la jueza ha tomado declaración a tres de los cinco imputados. Bartomeu y Masferrer todavía no están citados, aunque el 4 de octubre tendrán que acudir a declarar ante la misma jueza por la querella interpuesta por el empresario Jaume Roures, que acusa a ambos de injurias y calumnias por los mensajes emitidos en redes sociales contra su persona. Además, la Fiscalía pide que la instrucción se alargue durante seis meses más por la cantidad de información que falta por analizar y por la necesidad de obtener declaraciones de nuevos testigos. Repasamos qué han dicho hasta ahora, tanto los investigados ante la jueza, como los testigos ante los Mossos d’Esquadra.

Román Gómez Ponti, exjefe de los servicios jurídicos del FCB - Imputado

¿Quién le encarga a usted la contratación?

“Me lo traslada el señor Jaume Masferrer de forma natural y normal. Tiene intención de contratar estos servicios y debía revisar los contratos”

¿Le dijeron para qué era el trabajo?

“Se me aclaró que era monitorización de redes, menciones o ataques y posicionamiento en redes”

¿Le explicaron que uno de los objetivos era desprestigiar?

“De ninguna manera”

¿Por qué no se opuso a la contratación?

“Si el presidente decide, los otros departamentos tienen que obedecer”

¿Por qué se fraccionó el contrato y se hizo con varias empresas del mismo grupo?

“Yo no lo analizo. Pero las empresas contratadas actúan bajo una misma marca, no forman un grupo empresarial. Alguien de forma interesada introdujo en el debate que forman parte de un mismo grupo”

¿Hizo seguimiento de las cuentas en las redes sociales?

“Yo no recibí ningún informe, pero supe que al señor Bartomeu y a sus hijos les amenazaron de muerte”

¿Conocía los mensajes en las redes sociales?

“Se comentaban. Si le dijera que no, le mentiría. En la burbuja del Barcelona se tiene un poco de conocimiento”

¿Por qué se despidió a la Compliance, Noelia Romero?

“El departamento de compliance era un desastre, completamente arbitrario y completamente falto de rigor. El criterio de Compliance era el que le ordenaban Enric Tombas y Jordi Calsamiglia. Ellos y la señora Teixidor exigieron contratar un forensic. Alguien allí se pensó que era un sheriff del oeste”

¿Recomendó cancelar los contratos?

“Recomendé la rescisión contractual por la parte reputacional. Planteé que lo mejor era resolver el contrato ya, la situación era insostenible. El motivo de fondo era que el club estaba en un proceso de recorte de gastos”

Òscar Grau, exCEO del FCB - Imputado

¿Quién ordenó la contratación?

“El presidente nos indicó a Jaume Masferrer y a mí que se tenía que hacer la contratación con este grupo de empresas”

¿Por qué se contrata a esta empresa?

“El Barcelona tenía la necesidad de saber qué se decía por parte de los socios y los fans en el mundo digital”

¿No se opusieron?

“Cuando venía una orden de presidencia la ejecutamos. Nuestra misión es ejecutar las órdenes del presidente de la junta directiva”

¿Le pareció correcto el precio de 1,1 millones de euros por temporada?

“El precio me pareció adecuado. La suma de los importes no me pareció desorbitada. Recalcó que fue el presidente quién me lo dijo”

¿Se negoció como precio único o para cada uno de los contratos?

“Se acordó el importe total de todos los contratos”

¿Por qué se fracciona en ocho contratos?

“No se fracciona, cada sociedad tiene un objeto y se aplica”

¿El objeto era el mismo para los ocho contratos?

“Sí. El objeto genérico es la monitorización de las redes”

¿Quién hacía el seguimiento del servicio?

“El seguimiento de los contratos y la correcta ejecución la hacía Jaume Masferrer. Era la persona que interlocutaba entre el club y las empresas”

¿Uno de los objetivos era la difamación de personas?

“No me consta. No hacía el seguimiento, no era el objeto del contrato”

¿Se contrató esa campaña difamatoria?

“En absoluto. Contratar seguro que no. Encargar no lo sé”

¿Por qué se despidió a la Compliance, Noelia Romero?

“Algún estudio que había solicitado no tenía los permisos requeridos. Según nos dijo el asesor jurídico no había dicho toda la verdad. No gustó que hubiera sacado mails del ámbito del club en correos personales corporativos al exterior, sacando información confidencial fuera del ámbito del club”

Carlos Ibáñez, propietario del conglomerado NiceStream - Imputado

¿Por qué le contrataron?

“El Barcelona estaba permanentemente mencionado en todo el tema catalán. A partir del 1 de octubre tenía un problema reputacional. Estaba recibiendo ataques tanto del lado opositor como del lado favorable al referéndum porque el club no tomaba posición. Montamos un sistema de escucha, de control de daño y de reposicionamiento para emitir mensajes positivos del club”

¿Quién hizo de intermediario con el club?

“La empresa Telampartner del señor Jaime Malet, con quién habíamos llegado a un acuerdo para que nos presentase clientes en España”

¿Tuvo alguna consigna directa de Bartomeu?

“No, nunca”

¿Cuál era el objeto del servicio?

“La gestión reputacional. Creamos un sistema de escucha, de control de daño y de reposicionamiento para emitir lo positivo”

¿Era necesario reposicionar a los directivos en las redes?

“Desde el primer día el presidente recibía 40.000 menciones en redes para que dimitiera. ¿Se protegía a Bartomeu? Se protegía a la institución. Vimos que había 20.000 cuentas ‘bots’ que atacaban y que apoyaban a Joan Laporta, Víctor Font, Jaume Roures o Mediapro”.

¿Por qué se favorece la reputación de Bartomeu?

“El cliente es la empresa, pero cuando se habla de reputación, nosotros cuidamos la reputación de la empresa y de su directiva. No se ataca a la empresa sino a quiénes la gestionan. Este caso se llama ‘Barçagate’, no se llama ‘NombreyApellidosGate’, las personas implican a la marca y viceversa”

¿Los canales de Facebook que se denuncian las gestionaban ustedes?

“Así es”

¿Estos canales formaban parte del encargo?

“Sí, claro. Todo está incluido dentro del contrato”

¿Los canales eran el trabajo principal?

“No, la gestión de estos perfiles era marginal. Entre el 3 el 4% del tiempo operativo”

¿Por qué en esos canales se hacían referencias personales a Guardiola, Joan Laporta o Jaume Roures? ¿Qué tiene que ver esto con proteger el prestigio del Barça?

“Tiene que ver no con mejorar el prestigio del Barça sino de protegerlo con respecto al daño. Todas las personas que usted menciona atacaban al Barça y nosotros lo que hacíamos era tratar de controlar el daño. En el caso del señor Roures, que decía que la gestión del club estaba siendo pésima, mostrando que tiene causas en las que fue encontrado culpable por corrupción. No parece que tenga demasiada entidad moral”

¿Qué misión tenían estos canales de Facebook?

“Básicamente difundir noticias positivas del club. Cada canal tenía un ámbito, ‘Sport Leaks’ jugaba con el humor, ‘Respeto y Deporte’ hablaba del Fair Play deportivo o ‘Jaume, un film de terror’ era una hemeroteca. ¿Para beneficiar a la institución? No, para protegerla del daño. Un ejemplo, si alguien dice que se tiene que ir Valverde porque Pep Guardiola es una estrella del fútbol, lo que hace un canal de estos es demostrar que Pep Guardiola hace tres temporadas que no gana ningún campeonato. ¿Eso para desprestigiar a Guardiola? No. Esto es una realidad, es un hecho. No ataquen a Valverde, que es parte de nuestra institución, diciendo que Guardiola va a ser el salvador cuando realidad no gana campeonatos. Otro ejemplo, cuando Guardiola dice que la institución no cuida a los jugadores menores de edad, nosotros decimos que es el hermano quién se los está llevando. Esto es verdad, está publicado en prensa”

¿El club conocía estos perfiles y sus mensajes?

“En los informes que nosotros remitimos al club se reportaba absolutamente todo lo que se hacía. Estos canales, todo lo que se decía en cada uno, cuáles eran las acciones que se llevaban adelante, estaba todo reportado como parte del trabajo que se hacía. Mostrábamos cuáles eran los rendimientos que tenían los canales y cuáles eran los temas que se llevaban adelante en cada proyecto”

¿Se difamó en las redes sociales?

“No, nunca, bajo ningún concepto. El objeto no fue nunca erosionar la imagen de nadie. Teníamos un libro de estilo con la temática. No hay incitación al odio, no hay violencia, no hay apología del delito, ni agravios ni ningún acto de xenofobia”

¿A quién le mandaban los informes de dichos canales?

“Nuestra contraparte era Jaume Masferrer”

¿Se hicieron informes de candidatos a la presidencia?

“Los informes que se hacen son a partir de la conversación de los ‘bots’ que atacaban al Barça o a Bartomeu. Los informes que se hacían sobre personas, candidatos o no, tenían que ver con su vinculación con dichos ataques”

¿Por qué se fraccionaron los contratos con distintas empresas?

“Había distintas áreas del club con distintos centros de coste. El club quería asignar estos contratos a dichos centros de coste. Me lo transfirió Óscar Grau de parte del club. Pero es normal, el Barcelona no es el único cliente que nos lo pide”

¿Por qué formateó los ordenadores de su empresa cuando saltó la noticia en la SER?

“Vimos que el Barcelona estaba hackeado y sospechamos que nosotros también lo estábamos. Cuando la SER presenta el caso y vemos que es un informe nuestro, tomamos precauciones porque asumimos que estábamos hackeados. Dos expertos hicieron un relevo forense y vieron que hubo un ataque”

Denuncia una extorsión.

“Recibimos, yo en particular y los trabajadores Seixas y Bergero, una amenaza de extorsión. Decían que tenían información de la empresa, que se la habían ofrecido a la SER, que la SER no había querido pagar y nos la ofrecieron a cambio de Bitcoins. Los Mossos nunca me llamaron”

¿Mintió en una entrevista en la radio cuando le preguntaron sobre las cuentas en las redes?

“En ese momento estábamos bajo confidencialidad. Fue una entrevista concertada por el club y el objetivo era desmentir que I3Ventures tuviera un contrato de más de 1 millón de euros. No podíamos divulgar ningún otro aspecto. Fue el club quién nos dijo que sólo se podía hablar para desmentir una noticia falsa”

¿El Barcelona rescindió el contrato?

“Así es. Pero cuando el Barça nos rescinde le decimos que es injusto. En ese momento, haciendo referencia a la importancia del servicio, se nos solicita que continuemos trabajando 30 días más bajo la lógica que a la consultora Price le iba a llevar cuatro o cinco semanas el análisis, que todo se iba a esclarecer y que, por lo tanto, nosotros íbamos a cobrar lo que nos correspondía. Luego llegó la Covid y a los 30 días dejamos de trabajar”

¿Le pidieron que acabara los trabajos?

“No sucedió. Si hubiera habido una queja nos habríamos enterado”

Jordi Cardoner, exvicepresidente FCB - Testigo (Mossos)

“Pidieron explicaciones al sr Masferrer. Las respuestas eran contradictorias, no satisfactorias ni creíbles”

“Las explicaciones de Bartomeu a la comisión delegada no fueron convincentes. La conclusión a la que llegó es que el presidente se vio forzado a contratar a dicha empresa. Que se le pidió que así fuera”

“No conocía a ninguna de las empresas que aparecieron en los medios. Tampoco al sr Ibáñez”

Enric Tombas, exvicepresidente FCB - Testigo (Mossos)

“El sr Bartomeu comentó que ningún directivo tendría conocimiento de la auditoría de PwC y que toda la gestión se haría mediante Òscar Grau”

“Al presidente no le gustó nada que se hiciese la investigación interna de Compliance”

“El sr Tombas decidió que se presentase el informe de Compliance ante la junta directiva aun sin que estuviese finalizado el informe de PwC. Pero no se pudo presentar”

Emili Rousaud, exvicepresidente FCB - Testigo (Mossos)

“Hubo una reunión muy tensa después de que saliera el Barçagate en prensa”

“Ibáñez reconoció que algunos perfiles eran propiedad de su empresa”

“El presidente Bartomeu dio una explicaciones muy difíciles de creer, oscuras, vinculadas al 1 de octubre. Dijo incluso que recibió presiones de Madrid para contratar esta empresa. Les dijo a los señores Pont i Tombas que lo había hecho por ellos dos”

Maria Teixidor, exdirectiva y secretaria FCB - Testigo (Mossos)

“Desconocía la existencia de dichos contratos”

“En una reunión con los sres Bartomeu, Moix, Cardoner, Tombas, Rousaud, Masferrer y Òscar Grau, el sr Carlos Ibáñez y el sr Masferrer niegan que los perfiles fueran de la empresa NiceStream. La sra Teixidor comprueba mediante páginas WHOIS que algunos perfiles eran de las sociedades I3Ventures y NiceStream”

“Mantiene una tensa conversación con el sr Masferrer, quién le niega que los contratos estén relacionados pese a las evidencias”

“Se pidió que se suspendiera de empleo y sueldo al sr Masferrer, hecho que fue aceptado por el presidente”

“La Compliance, Noelia Romero, contactó con ella para presentar su informe interno sobre el caso, pero el presidente Bartomeu denegó la propuesta aduciendo que quería presentar el informe juntamente al que estaba elaborando PwC”

“El presidente le llamó para suspender la reunión del 7 de abril y le comunicó que iba a pedir la dimisión de los vicepresidentes Tombas y Rousaud. La sra Teixidor se puso en contacto con el sr Calsamiglia y acordaron que los directivos más críticos dimitirían”

Jordi Calsamiglia, exdirectivo FCB - Testigo (Mossos)

“Bartomeu responsabilizó al sr Masferrer”

“A parte del sr Masferrer, también se pidió la suspensión de los sres Òscar Grau y Román Gómez Ponti”

“El sr Bartomeu no dio explicaciones sobre el Barçagate”

“El sr Calsamiglia remarcó que se tenían que afrontar retos importantes y que lo mejor debería ser convocar elecciones. Por una pequeña mayoría ganó la opción de convocar elecciones, pero Bartomeu no validó la votación porque la junta era extraoficial”

“Considera que el trabajo de Noelia Romero fue riguroso”

“El sr Calsamiglia remarcó que a la sra Romero se le pusieron dificultades para acceder a la información”

Pancho Schröeder, exdirector de Finanzas FCB - Testigo (Mossos)

“Por su percepción, manifiesta que esta contratación se hizo con contratos inferiores a los 200.000 euros para poder repartirlos en cinco empresas diferentes y así evitar los procesos de control internos”

Javier Sobrino, exdirector del área de Estrategia y Conocimiento FCB - Testigo (Mossos)

“El contacto con NiceStream siempre fue a través del señor Masferrer”

“El sr Sobrino recibió durante unos meses los informes de posicionamiento en las redes sociales. Una vez analizados los primeros, fue cuando le pidió al sr Ibáñez temas más concretos, pero nunca obtuvo respuesta a dichas propuestas”

“Recibió informes durante 6-7 meses, pero cuando pidió un cambio en la orientación del monitoreo ya no recibió ningún informe”

“El sr Sobrino dijo que no tenían presupuesto para ese monitoreo de redes y el sr Masferrer le indicó que le dotaría de una partida presupuestaria extra para el monitoreo y así poderle asignar este proveedor a su área”

Maria Vallès, exdirectora de la Fundació FCB - Testigo (Mossos)

“El sr Masferrer la llamó para invitarla a comer y presentarle una empresa que, según él, era experta en el tema de las redes sociales y que podía ser interesante para la Fundació. Nunca había considerado la necesidad del tema de las redes sociales y no lo había pedido a ningún miembro de la junta ni de dirección”

“La sra Vallès estudió los informes y consideró que tenían información muy poco útil. Lo único que hizo fue enviarlos a la personas que llevaba la comunicación de la Fundació. El uso que le dio a los informes fue ninguno”

Guillem Graell, exdirector de Marca FCB - Testigo (Mossos)

“Conoce el grupo NiceStream a través del sr Jaume Masferrer en febrero o marzo de 2018. El proyecto que tenía Masferrer era el de monitorizar la conversación digital. Cuando Masferrer habla con Graell, todos los detalles del proyecto ya estaban en marcha y funcionando”

“No solicitó el servicio pero lo consideró totalmente necesario para una empresa privada”

“Se reunió con Carlos Ibáñez en las oficinas de la calle Bruc y en el club, en 2018”

“Detectó algunos informes como insuficientes y no ajustados al trabajo solicitado por contrato. Los trabajos se rehacían hasta que llegaban a los objetivos”

“Manifiesta que estuvo incómodo en la selección del proveedor. Se le impuso, nunca antes había oído hablar de NiceStream. Mostró su disconformidad al sr Òscar Grau”

Jordi Sin, exdirector de Seguridad FCB - Testigo (Mossos)

“La empresa Futuric [empresa del grupo NiceStream] apareció en su presupuesto con un importe que tenían que asumir como departamento desde el año 2019”

“Preguntó a su ‘controller’ sobre este gasto y le dijo que no hiciera preguntas, que él tampoco sabía de dónde venía, pero que lo tenía que asumir su departamento”

Xavi Martín, exdirector de la Masia FCB - Testigo (Mossos)

“Detectó que en los gastos de la Masia se había añadido una partida de 192.000 destinada a la reputación digital y que se ingresaban a la sociedad TantraSoft [empresa del grupo NiceStream], sin que estuviera asignada en el presupuesto”

“Le sorprendió no conocer dicha sociedad y no sabía ni entendía qué trabajos podía hacer para el club”

“Pidió explicaciones a Òscar Grau sobre dicha partida de TantraSoft. Grau le dijo que no sabía nada y que tenía que hablarlo con los señores Bartomeu y Masferrer”

“El sr Bartomeu no le supo dar explicaciones y le dijo que hablara con Masferrer y el sr Mario Ruiz”

“La sociedad TantraSoft no ha hecho ningun trabajo para la Masia. Nunca ha visto ningú informe de los presuntamente pagados”

“Según su conocimiento y experiencia, el dinero pagado está totalmente fuera de mercado”

Alessio Sarina, responsable de marketing FCB - Testigo (Mossos)

“En 2018 le llegó un contrato con I3Ventures [empresa del grupo NiceStream]. Preguntó al sr Graell, su jefe, quién le dijo que era una partida obligada ‘desde arriba’, desde Presidencia, y que no se podía tocar”

“El sr Sarina pidió la utilización de dicha partida, pero se le denegó, le argumentaron que era intocable. Pidió que desapareciera del presupuesto, pero tampoco lo consiguió”.

“No intervino en la negociación con el proveedor, le vino impuesto en el presupuesto”

“Nunca recibió ningún informe de NiceStream”

Xavier Asensi, exdirector comercial FCB - Testigo (Mossos)

“El sr Òscar Grau sacó unos contratos del cajón para que los firmara. Ya constaban las firmas del sr Bartomeu y el propio Grau. Eran contratos de 198.000 euros y no se entendían”

“Fue a hablar con su jefe, Francesco Calvo. Le dijo que el contrato tenía muy mala pinta, especialmente por la cifra”

“Le dijo al sr Grau que no pagaría las facturas y que ya podía romper los contratos”

“Al cabo de un tiempo se le pidió que firmara otro contrato del mismo estilo. Se negó, Grau le insistió para que lo firmara, pero no lo hizo”

Noelia Romero, exresponsable de Compliance FCB - Testigo (Mossos)

“Fue suspendida de empleo y sueldo dos días después de entregar el informe final a la junta directiva”

“Los contratos fueron promovidos por Masferrer y Graell y eludieron los controles habituales”

“Los sres Gómez Ponti, Masferrer y Graell no justifican por qué se saltaron los pasos para firmar los contratos”

“En estos contratos no participa el departamento de compras, que es quién valida los precios”

“Se comunicó a la sra Maria Teixidor la intención de presentar el informe a la junta, pero el sr Bratomeu lo denegó aduciendo que se haría una presentación conjunta cuando se terminara el informe de PwC”

“El sr Bartomeu le denegó el acceso a la documentación de los servicios jurídicos”

“Con la dimisión de los seis directivos se constituyó un nuevo comité de compliance con los directivos David Bellver y Marta Plana. Las preguntas que le hicieron de su informe eran sobre cómo obtuvo la información y no sobre el contenido de dicho informe”

Michelle Seixas, responsable de la oficina de I3Ventures - Testigo (Mossos)

“Los perfiles de redes ‘Respeto y Deporte’, ‘Sport Leaks’, ‘Alter Sports’, ‘Més que un club’, ‘Jaume un film de terror’ y ‘Justicia y Diálogo en el Deporte’ fueron creados en I3V Barcelona por ella misma y por dos trabajadores. El departamento Social Spark se encargaba de alimentarlos”

“La creación y actualización de ‘Jaume un film de terror’ fue una instrucción recibida por Carlos Ibáñez, aunque la declarante cree que dichas instrucciones se las había ordenado otra persona al sr Ibáñez”

“Los informes publicados por la Cadena SER, sobre los perfiles y sobre el candidato Víctor Font, fueron ambos confeccionados en las oficinas de I3Ventures. Fueron enviados al correo personal de Jaume Masferrer”

“Nunca recibió órdenes de perjudicar a personas”

Trabajador I3Ventures 1 - Testigo (Mossos)

“Se hacía monitoreo de redes, pero la prioridad era el análisis del sr Bartomeu, por encima del club”

“Cuando salió en la prensa el ‘Barçagate’ en I3Ventures se realizó un vaciado de ordenadores, se cerraron correos y le hicieron firmar un documento de confidencialidad”

“Los trabajadores de Social Spark publicaban noticias en redes sociales para mejorar el sentimiento del club”

“Se hizo un análisis de precandidatos del club y se analizaron las opiniones de los socios que tenían identificados en las redes sociales”

“I3Ventures hizo un informe sobre Víctor Font”

“También habia bots de Twitter que se dedicaban a intentar modificar la opinión pública. Había bots y perfiles trabajados por los miembros de Spark. Había diferentes perfiles de Twitter para cada trabajador. Había un archivo de Excel que contenía todos los perfiles y sus contraseñas”

“Cuando PwC realizó la auditoría, la sra Seixas estuvo la semana antes eliminando diapositivas que podían generar algún tipo de perjuicio para el FCB. Una vez modificados los informes se libraron a PwC”

“Las publicaciones del sr Jaume Roures eran una orden. Era considerado como una persona no deseada por los directivos que contrataron los servicios”

Trabajador I3Ventures 2 - Testigo (Mossos)

“Se analizaba el sentimiento del FCB, del sr Bartomeu o de varios temas en concreto. Se hacía estudios de imagen del sr Bartomeu, se presentaban contínuamente”

“No recuerda que ningún directivo fuera a las oficinas de I3Ventures”

“Cuando apareció en la prensa los hechos del ‘Barçagate’ les hicieron teletrabajar. Cuando volvió se encontró con un nuevo correo electrónico y todos los ordenadores formateados”

“Manifiesta que había trabajadores de Social Spark que gestionaban y alimentaban perfiles de Twitter”

“Recuerda haber hecho informes y monitorizar candidatos como el sr Víctor Font, el sr Joan Laporta y el sr Antoni Freixa”

Trabajador I3Ventures 3 - Testigo (Mossos)

“Llevaba el perfil ‘Respeto y Deporte’ en Facebook. También llevó de manera puntual ‘Sport Leaks’, ‘Alter Sports’, ‘Justicia y Diálogo en el deporte’. Conoce los perfiles ‘Jaume un Film de Terror’ y ‘Més que un club’ porque los llevaban compañeros de trabajo”

“Los perfiles no tenían impacto en los aficionados al FC Barcelona, no tenían potencial para influir en la opinión”

“El contenido siempre estaba basado en noticias reales del Barça, sin peligro para su marca y siempre con contenido positivo”

“Gestionó entre 4 y 6 perfiles de Twitter, pero no recuerda sus nombres”

“Hizo alguna tarea sustituyendo al responsable del perfil ‘Jaume un film de terror’, pero nunca recibió directrices de realizar comentarios agresivos, sí cómicos”

“Se le muestran publicaciones sobre Víctor Font, Joan Laporta o Pep Guardiola. Recuerda que se recibían directrices para comentar noticias actuales de diferentes personas que señalaban los jefes Seixas y sobre todo Carlos Ibáñez. El contenido tenía que destacar la parte negativa de la noticia”

“Manifiesta que el sr Ibáñez mintió en una entrevista en Catalunya Ràdio cuando manifestó que I3Ventures no tenía nada que ver con los perfiles publicados por la Cadena SER”

Trabajador I3Ventures 4 - Testigo (Mossos)

“Los perfiles de redes ‘Respeto y Deporte’, ‘Sport Leaks’, ‘Alter Sports’, ‘Més que un club’, ‘Jaume un film de terror’ y ‘Justicia y Diálogo en el Deporte’ fueron creados en I3Ventures. Diseñaba imágenes para publicar en dichos perfiles”

“Participó en el diseño de todos los informes”

“El informe sobre Víctor Font fue realizado por I3Ventures. Recuerda que su departamento se encargó de alinear textos, de las tipografías, colores, logos, para que quedara más presentable”

Trabajador I3Ventures 5 - Testigo (Mossos)

“Llevaba los perfiles en Twitter destinados al proyecto BARÇA”

“Se encargaba de alimentar los perfiles ‘Respeto y Deporte’, ‘Sport Leaks’ y ‘Més que un club’ en Facebook. En el caso de ‘Sport Leaks’ tenía que hacer dos publicaciones al día relacionadas con mejorar la imagen del Barça y erosionar la de personas rivales”

“Las directrices eran mejorar la imagen de Josep Maria Bartomeu y minimizar las críticas que recibía en las redes sociales, excepto para el perfil ‘Jaume un film de terror’, donde la finalidad era erosionar la imagen de Jaume Roures. Tenía que publicar noticias reales con la finalidad de erosionar su imagen”

“La empresa no trabajaba con ‘bots’, sino con perfiles de Twitter con nombres de personas aleatorias”

Trabajador I3Ventures 6 - Testigo (Mossos)

“Cuando llegó a I3Ventures solo trabajaban para Societat Civil Catalana en el proyecto Némesis, con el objetivo de amplificar el mensaje contrario a la independencia de Catalunya, en especial, antes de la consulta del 9N del 2014, creando bots y perfiles en Facebook y Twitter”

“En el proyecto BARÇA, objetivo principal era beneficiar la imagen personal del sr Josep Maria Bartomeu y, en segundo lugar, de la junta directiva”

“Se crearon perfiles en Facebook, Twitter e Instagram”

“Destacaba especialmente el perfil ‘Jaume un film de terror’, dedicado a crear contenido negativo en perjuicio del sr Jaume Roures. Era una persona que iba en contra de la junta directiva”

“El sr Ibáñez dijo que se tenían que generar líneas para contrarrestar el discurso de Víctor Font en beneficio del presidente y la junta directiva del sr Bartomeu”

“La finalidad de los perfiles creados era crear mensajes negativos, no neutros, contra posibles rivales y candidatos a la presidencia del club, beneficiando al sr Bartomeu y a su junta directiva”

“Se creó un sistema de alertas sobre personas relacionadas con el club que tuviesen opiniones críticas a la directiva, como Pep Guardiola, Joan Laporta, Elena Fort, Xavi Hernández, Jaume Roures, Josep Maria Minguella o programas como ‘El club de la Mitjanit’, etc”

Trabajador de PwC - Testigo (Mossos)

“Bartomeu dijo que había que esclarecer el tema. Hacer lo que hiciera falta”

El artículo sigue a continuación

“Bartomeu pidió que se tenía que incluír al sr Graell en la investigación”

“Bartomeu no se incluyó en la investigación porque no era ejecutivo ni participaba en la gestión directa de los servicios”

“El borrador del informe forensic lo recibieron los sres Bartomeu, Grau y Gómez Ponti”