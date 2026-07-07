Balugon rompe su silencio sobre la crisis por la anulación de su expulsión tras la eliminación de Estados Unidos del Mundial

El delantero estadounidense Folarin Balogun admitió que la decisión de autorizarle a jugar contra Bélgica este martes fue controvertida, pero aclaró que no intervino en la anulación de su suspensión automática.

Tras el partido, declaró a la prensa: «Es controvertido que se revoque la decisión. Aceptamos la tarjeta roja y también aceptamos poder jugar. No participé en ese proceso; no tuvo nada que ver conmigo».

La polémica surgió tras la suspensión de la tarjeta roja que el jugador recibió ante Bosnia y Herzegovina, lo que coincidió con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien afirmó haber presionado al titular de la FIFA, Gianni Infantino.

Pese a su presencia, Estados Unidos cayó 4-1 ante Bélgica en octavos del Mundial 2026, lo que reaviva las dudas sobre las injerencias políticas en el fútbol. aunque Infantino asegura que la decisión la tomó la Comisión de Disciplina independiente de la FIFA.

Tras el encuentro, Balogun felicitó al seleccionador belga, Rudi García, quien valoró el gesto: «Se acercó a mí y me gustó; no tiene culpa de nada, le respeto».

La Comisión Disciplinaria de la FIFA aplicó el artículo 27 de su Reglamento, que permite suspender una sanción por «circunstancias especiales» no especificadas, contradiciendo el artículo 66.4, que ordena la suspensión automática en el siguiente partido tras una expulsión directa.

Este precedente permite recursos: la Federación Inglesa analiza la expulsión de Jarell Quansah ante México, y la UEFA critica la decisión al considerar que la FIFA «ha traspasado los límites». a lo que la FIFA replicó recordando que la anulación de tarjetas rojas es práctica habitual en las grandes ligas europeas y nunca ha generado crisis.

El seleccionador de Estados Unidos, el argentino Mauricio Pochettino, mostró su decepción por la «política y la manipulación». y el discurso sobre ética e integridad que rodeó la eliminación de su equipo. Aseguró que la polémica no afectó al rendimiento y que su labor se limitó a entrenar con los jugadores disponibles legalmente según el reglamento de la FIFA.