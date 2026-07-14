Balugon rompe su silencio: «La actuación de Trump nos ha afectado negativamente»

Folarin Balogun, delantero del Mónaco y de Estados Unidos, rompió su silencio tras el polémico incidente en la fase final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

La FIFA levantó su suspensión de un partido tras la expulsión contra Bosnia en la ronda de 32, lo que le permitió jugar contra Bélgica en cuartos.

La decisión provocó polémica, especialmente tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que había contactado con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que se reconsiderara la sanción.

En declaraciones a CBS, el jugador afirmó: «Ni siquiera fue falta; por eso me quedé sorprendido. Solo pude aceptar la decisión e intentar apoyar a mi equipo».

Y añadió: «Cuando no hay intención, nunca debería suponer una tarjeta roja; fue una situación desafortunada que nos puso bajo mucha presión».

Sobre la suspensión de la sanción, añadió: «Al principio me alegré de volver al equipo, pero luego supe que generaría mucha polémica».

Además, noté cierta tensión en el grupo por lo inusual de la situación.

Concluyó: «Cuanto más se acercaba el partido, más intentaba concentrarme, pero era difícil con todo ese revuelo».

Cabe recordar que Balogun no aportó nada durante el partido contra Bélgica en octavos de final, hasta el punto de que abandonó el terreno de juego antes de que terminara el encuentro, en el que los locales cayeron por 1-4 y quedaron eliminados prematuramente del Mundial.