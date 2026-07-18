Balugon revela la anécdota detrás de la decisión más extraña del Mundial 2026: ¡Creí que era una broma!

Folarin Balugun, delantero de Estados Unidos, admitió que le sorprendió la decisión que le permitió volver al Mundial 2026 tras ser expulsado en octavos. Al principio, pensó que era una «broma».

El caso generó polémica: tras ser expulsado ante Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32, el presidente Donald Trump intervino y levantó la sanción.

El delantero del Mónaco francés, durante una charla con LeBron James en el Fanatics Fest de Nueva York, admitió que no se creyó la noticia del levantamiento de la suspensión antes del partido contra Bélgica.

Balogun declaró a «Marca»: «Dos días antes del partido contra Bélgica me dijeron que podría volver a jugar; para mí era algo irreal y, al principio, pensé que me estaban tomando el pelo».

Añadió: «Cuando me mostraron la tarjeta roja me sorprendí; creo que todos los que vieron la jugada también, pero tuve que aceptar la decisión».

Tras el partido, el seleccionador Mauricio Pochettino le dijo: «Estate preparado», pero él creyó que era solo una forma de animarlo.

Dos días después me enteré de que podía volver a jugar».

La decisión provocó polémica, pues se tomó tras una llamada del presidente estadounidense Donald Trump al titular de la FIFA, Gianni Infantino, quien pidió revisar la expulsión al considerar que la acción «ni siquiera merecía sanción». lo que llevó a anular la sanción y permitió al delantero volver a jugar.