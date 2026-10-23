Balón de Oro: Kane es el favorito, Yamal le sigue y Mbappé busca remontar

La espera por el Balón de Oro entra en su fase decisiva y, como cada año, se reaviva el debate sobre quién merece recibir el máximo reconocimiento individual del fútbol mundial, que se entregará en Londres la noche del lunes 26 de octubre. Por el prestigioso trofeo compiten los protagonistas de una temporada marcada por actuaciones decisivas, éxitos internacionales y grandes ambiciones personales.





Kane, favorito; Yamal y Mbappé le siguen - Según las cuotas de PokerStars, entre los principales candidatos al Balón de Oro, Harry Kane es el favorito con una cuota de 1,45: la Bota de Oro y sus grandes actuaciones en distintas competiciones lo convierten en el rival a batir. Tras él destaca Lamine Yamal, con una cuota de 3,25, estrella emergente del fútbol mundial y protagonista de una trayectoria realzada por el éxito mundial. Más rezagado, pero todavía en busca del prestigioso reconocimiento, Kylian Mbappé figura con una cuota de 25,00 gracias a sus grandes actuaciones. Entre las posibles sorpresas aparece, por último, Khvicha Kvaratskhelia, con una cuota de 75,00: un aspirante inesperado de primer nivel que puede presumir de haber ganado la Champions League y de haber sido reconocido como MVP de la competición.

Entre los tres primeros: ¿aún puede sorprender Messi? - El Balón de Oro no es solo cosa de nuevos protagonistas. Entre los nombres que siguen acaparando la atención está, naturalmente, Lionel Messi, con una cuota de 5,00 para acabar entre los tres primeros.

Su condición de GOAT y las actuaciones extraordinarias que ofreció en el Mundial hacen inevitable preguntarse si el astro argentino todavía puede hacerse un hueco en el podio. Una posibilidad que añade otro aliciente deportivo a la carrera.

Así, la carrera se presenta llena de alicientes: Kane parte como favorito, Yamal busca dar la sorpresa, Mbappé aspira a consagrarse y Kvaratskhelia se postula como aspirante inesperado. Con Messi dispuesto a luchar por un puesto entre los tres primeros, la pugna por el Balón de Oro promete alimentar el debate hasta el veredicto final.