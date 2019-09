Balón de Oro, Bota de Oro y mejor jugador: todos los premios de Lionel Messi

Estos son los galardones individuales que recibió el delantero del Barcelona, ausente en la gala de The Best 2018.

Aspira a ganar el The Best 2019 pero no es el favorito. Aún así Lionel Messi posee un palmarés tanto individual como colectivo que está al alcance de muy pocos jugadores en la historia del fútbol mundial. Un palmarés totalmente envidiable.

En este artículo nos vamos a centrar en lo que contienen las vitrinas del astro argentino en lo que se refiere a títulos personales: Balones de Oro, premios al mejor jugador de Europa o la Bota de Oro, entre otros.

EL PALMARÉS DE MESSI