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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traducido por

Balón de Oro: Bono y Mendy encabezan a los candidatos al premio de mejor portero

Ballon d'Or
Y. Bounou
T. Courtois
Joan García
G. Kobel
Damián Martínez
E. Mendy
D. Raya
M. Safonov
Unai Simón
Vozinha
Al Hilal
Al Ahli
Marruecos
Barcelona
España
Argentina
Chelsea
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Senegal
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Nueva competencia entre Marruecos y Senegal

La revista France Football anunció a los candidatos al premio al mejor portero en la gala del Balón de Oro de 2026, tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Las elecciones de la revista francesa para el premio al mejor portero masculino contaron con una destacada presencia del marroquí Yassine Bounou, estrella de Marruecos y del Al-Hilal saudí.

Las nominaciones completas quedaron de la siguiente manera: Yassine Bounou (Marruecos - Al-Hilal) - Thibaut Courtois (Bélgica - Real Madrid) - Joan García (España - Barcelona) - Gregor Kobel (Suiza - Dortmund) - Emiliano Martínez (Argentina - Chelsea) - Édouard Mendy (Senegal - Al-Ahli) - David Raya (España - Arsenal) - Matvey Safonov (Rusia - París Saint-Germain) - Unai Simón (España - Athletic de Bilbao) - Vozinha (Cabo Verde - Colo Colo).

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Las estrellas del Barcelona también aparecieron en las elecciones de France Football al mejor portero femenino, con las siguientes nominaciones: Ann-Katrin Berger (Gotham) - Cata Coll (Barcelona) - Hannah Hampton (Chelsea) - Lorena (Kansas City) - Ayaka Yamashita (Manchester City).

La temporada pasada fue testigo de numerosos acontecimientos destacados, tanto a nivel de las competiciones nacionales en las grandes ligas europeas como en la Liga de Campeones de Europa, además del Mundial 2026, lo que ha convertido la carrera por el Balón de Oro de este año en una de las más apasionantes de los últimos años.

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